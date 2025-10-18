快訊／羅智強黨主席敗選　盼：鄭麗文能跟民進黨抗衡

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉今（18日）落幕，稍早黨主席朱立倫已經打給鄭麗文表達祝福。候選人之一的立委羅智強宣布敗選後，也提及，有打電話給鄭麗文，親自獻上祝福、祝賀，相信新主席鄭麗文一定可以把國民黨帶向更團結、更有戰鬥力，更能夠跟民進黨抗衡，帶國民黨重返執政。

▲羅智強。（圖／記者周宸亘攝）



羅智強指出，恭喜鄭麗文高票當選國民黨主席，這是團結的開始，剛剛已經打電話給鄭麗文，親自獻上祝福及祝賀，選舉結束，就是國民黨團結的開始，鄭麗文一定可以把國民黨帶更團結、更有戰鬥力，幫國民黨重返執政。

羅智強也說，特別謝謝朱立倫及他的團隊，過去這些年帶領國民黨，不斷的克服難關，不僅地方大選勝選，也讓國民黨在國會成為第一大黨，這些都是朱立倫及其團隊努力的結果，也要表達對他的感謝。

羅智強說，也要感謝這次一起參選的同志，包含郝龍斌，張亞中、蔡志弘、卓伯源，這場黨主席選舉，是最熱鬧的選舉，大家各自把理念、想法暢快表達出來，相互激盪一定會思考出未來藍圖，也作為新當選主席的重要參考。

羅智強說，特別感謝支持者及團隊，選戰過程中非常努力，雖然結果沒有勝利，但是個人勝利不是重點，重要是國民黨、中華民國勝利，再次恭喜鄭麗文，有更好榮景為台灣民主做最好保護，同時帶領國民黨打贏國民黨2026、2028選舉。