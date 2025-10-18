鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席改選今（18日）登場，鄭麗文開票時始終遙遙領先郝龍斌。現任黨主席朱立倫晚上六點現身黨中央時表示，已經跟鄭麗文表達恭喜。由於鄭麗文頻頻被藍營自家人影射有中共介選，對此，時代力量黨主席王婉諭表示，鄭麗文當選這個結果不僅僅是國民黨的領導層變動，更代表中國已經正式拿下中國國民黨，把台灣最大在野黨納為附隨組織。

王婉諭指出，鄭麗文過去主張「兩岸同屬一中」與恢復政治談判的立場，多次淡化台灣的主權定位。近期，甚至還提到軍艦、軍機繞台是在保護台灣、維護治安。這一點，不只台灣社會有質疑，就連藍營也都公開指控，中共動用網軍介選力挺鄭麗文。她的當選象徵紅統勢力正式取得國民黨的主導權。

王婉諭強調，一個百年政黨若選擇親中紅統路線，自甘淪落於中共的控制之下，等於放棄與台灣社會對話，甚至是與台灣社會為敵，只會離民意越來越遠，鄭麗文上任後，應該要清楚說明自己的兩岸路線。若她繼續向中共傾斜，我們也樂見中國國民黨的再度分裂，孕育出一個比較正常的台灣國民黨。

王婉諭指出，作為最大在野黨，國民黨最重要的使命，是監督問政、為人民發聲，而非成為中國的代理人，呼籲所有台灣的公民與政黨，堅持中華民國台灣的主權力場，與紅統化的國民黨劃清界線。