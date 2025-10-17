能摧毀金正恩地下碉堡！南韓年底部署「怪物導彈」　威力直逼核武

▲南韓國防部長安圭伯。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部長安圭伯接受《韓聯社》專訪時透露，由南韓自主研發的怪物級導彈「玄武-5型」，預計今年底前部署前線作戰部隊，具備摧毀北韓（朝鮮）地下指揮堡壘的能力。他表示，僅需15到20枚玄武-5型飛彈即可達到北韓核彈頭威力。他也預告，南韓李在明政府將會提升國防費用，達到GDP占比3.5%的目標。

安圭伯昨（16）日受訪指出，玄武-5型導彈已進入量產階段，南韓國防部正規劃大規模增產，並將擴充實戰部署數量。從今年底起，玄武-5型將正式進入作戰部隊服役。他強調，玄武-5是南韓「韓國型三軸體系」中大規模報復（KMPR）手段之一，屬於針對北韓核導彈威脅設計的核心武器，能在北韓發動攻擊前先行壓制其導彈發射能力。

針對外界質疑玄武-5型導彈是否威力不如北韓核武，安圭伯表示，軍事專家推估僅需15到20枚玄武-5型飛彈，即可達到與核武同等的破壞力，實現「恐怖平衡」，足以威懾北韓。他透露，南韓國防部正研發次世代導彈系統，將在現有玄武-5的基礎上進一步提升彈頭威力與射程，以增強戰略威懾力。

▲南韓去年10月1日國軍節，「怪物級導彈」玄武-5型首度公開亮相。（圖／路透）

安圭伯指出，南韓將建立多元化導彈庫，包括空軍聯合直接打擊彈（JDAM）、海軍艦對地導彈、陸基巡航導彈以及高威力彈道導彈等，從小型巡航導彈到「怪物級」導彈，全面提升防衛與反制能力。他強調，這些措施是應對北韓核與導彈技術日益成熟的重要策略。

針對北韓近期發展的洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-20型」，安圭伯表示，該導彈採用碳纖維複合材料，降低飛行器重量、增加推力，並可能搭載多彈頭。他指出，北韓正清理發射台周邊環境，準備年底前進行試射，但火星-20尚未進入量產階段，也未完成多彈頭部署技術。

▲南韓國防部長安圭伯、南韓總統李在明今年10月1日出席忠清南道雞龍市國軍節閱兵。（圖／路透）

安圭伯分析，北韓每年估計可生產10至20枚核彈頭，技術持續進步。他表示，雖然北韓的ICBM理論射程可觸及美國本土，但尚未以正常角度進行試射，因此其核彈頭重返大氣層技術仍未成熟。

在國防預算方面，安圭伯表達將盡快將南韓國防支出提升至GDP的3.5%，以符合南韓自我防衛及美方建議的標準。他指出，今年國防預算已比去年增加8.2%，未來每年將持續以約8%的增幅提升，並強調這也是在李在明政府任期內完成轉移戰時作戰指揮權（OPCON）的必要條件。