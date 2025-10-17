　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓大學生赴柬埔寨遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍！曝光包機進度

▲▼南韓派遣外交部次長金珍我前往柬埔寨首都金邊的犯罪園區太子集團。（圖／達志影像）

▲南韓派遣外交部次長金珍我前往柬埔寨首都金邊的犯罪園區太子集團。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓22歲朴姓大學生日前遭詐騙至柬埔寨參加「博覽會」，卻遭囚禁並遭暴力虐打、電擊致死，震驚社會與輿論。對此，南韓政府派員前往當地監督驗屍程序外，並正與柬埔寨協調遣返滯留人員事宜，目前已有4人先行搭乘國籍航空返國，其餘59人則將由包機接回。同時，南韓也加速調查境內詐騙集團金流並強化防詐措施。

根據《韓聯社》，南韓外交部次長金珍我率領的政府聯合應對團今（17）日表示，目前仍有59名韓籍人士遭柬埔寨移民當局拘禁，雙方正就遣返事宜密切協調。原先被拘禁者共為63人，其中4人已於14日與17日分批返國，其餘人員計畫搭乘政府安排的包機返回南韓。

不過南韓指出，由於仍有行政與技術性問題待處理，確切返國時間尚未定案。

另一方面，南韓警方為了釐清朴姓大學生的死因，將於本月20至21日在柬埔寨進行解剖驗屍，由國立科學搜查研究院法醫主持，韓方將派遣刑事機動隊幹部兩人前往全程參與。

南韓警察廳與慶北警察廳表示，將詳細釐清死者外傷情況、死亡方式以及犯罪手法，並透過官方通報程序把結果回傳國內。驗屍完成後，遺體將在當地進行火化，並將骨灰送回南韓。

警方同時加速追查與此案相關的國內犯罪組織，特別是涉嫌招募「人頭帳戶」並向詐騙集團販售的金流網絡。調查人員正透過通訊紀錄與資金流向分析，鎖定可能的涉案人士，期望藉由驗屍結果進一步釐清整起事件的責任歸屬。

南韓總統李在明17日也對此案發表指示，要求相關部門緊急刪除所有東南亞非法求職廣告，避免更多國民遭到詐騙集團誘騙出國。南韓總統辦公室表示，李在明命令廣播通訊委員會、媒體審議委員會以及警方啟動全國性監測，交由入口網直案刪除非法廣告名單。

南韓政府成立包含Naver、Kakao與Google等企業的合作機制，建立自律審查體系，以防範悲劇再度上演。

南韓政府強調，將持續與柬埔寨及其他東南亞國家合作，打擊跨國詐騙犯罪，確保滯留當地的韓國公民安全返國，並杜絕利用「高薪招聘」為名的人口販運與詐欺陷阱。

