華爾街日報：北京稀土戰略如美方翻版「以彼之道還施彼身」

▲圖為中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

《華爾街日報》15日發文指出，北京正以類似華府的方式，將稀土出口管制作為地緣政治工具，回應美國長期透過半導體優勢打壓中國科技業的舉措。文章形容，中國的策略幾乎是美方手法的「翻版」，宛如現代版的「以彼之道，還施彼身」。

德國智庫「墨卡托中國研究中心」分析師雅各布·君特（Jacob Gunter）分析，中美兩國的政策存在三大相似之處。首先，中國商務部最近規定，凡使用中國稀土的產品，只要稀土占最終價值達0.1%，均需遵守中國法律，此舉與美國的《外國直接產品規則》（FDPR）邏輯相近，甚至更具全球管控意味。

其次，北京推出「中國人規則」，禁止未獲政府許可的中國公民參與海外稀土相關業務，與美方禁止「美國人」協助中國半導體產業的政策如出一轍。最後，中國新規明確針對全球科技業最核心部分，包括14奈米以下的先進晶片及具軍事用途的AI技術，對應美國對中國的出口禁令。

評論認為，中國此舉意在展示其在全球供應鏈中的優勢，並以「對等反擊」的姿態回應美國。不過，大陸商務部發言人何詠前16日強調，中國的出口管制是基於法律完善體系，並非針對特定國家，民用用途的合規申請仍可獲批。