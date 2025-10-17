國民黨最新內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

▲國民黨主席選舉明日投票。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉明（18日）投開票，此次共有6人登記參選，分別為張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文及卓伯源，選舉人數33萬餘人。根據藍營最新內參民調顯示，在候選人支持度方面，32.4%支持鄭麗文，21.6%支持郝龍斌、11.7%支持羅智強，30.9%未表態，倘若扣除未表態進行比例調整，鄭支持度47.8%、郝31.9%、羅17.3%。

此次國民黨主席選舉不僅傳出假民調、網軍介入，戰鬥藍發起人趙少康、候選人郝龍斌日前指控境外、中共介選，孫文學校校長張亞中更直接點名就是鄭麗文，引爆藍營內戰。國安局長蔡明彥也證實，有境外勢力介入國民黨主席選舉。

不過，儘管境外網軍介選風波雖鬧得沸沸揚揚，卻未在黨內發酵。據藍營最新內參民調顯示，有51.2%黨員表示知道此事，48.8%表示不知道。被問到是否因介選風波改變投票意向，僅3.5%表示會影響，高達83.5%表示不影響，1.4%不投票，11.6%表示沒意見。

候選人支持度方面，32.4%支持鄭麗文，21.6%支持郝龍斌、11.7%支持羅智強，30.9%未表態，倘若扣除未表態進行比例調整，鄭支持度47.8%、郝31.9%、羅17.3%。

此份民調是委託艾普羅民調公司在14、15日所做的電訪，以各縣市黨部比例（名冊人數）進行檢定，有效樣本為1091人，在信心水準95%下，抽樣誤差為±3.0%。