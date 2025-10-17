深圳14歲男生刺死同班女同學　聽到「死刑」才下跪求饒

▲女同學遭殺害，死者母親痛心地說，男生聽到死刑訴求後才求饒。（圖／翻攝自微博／觀察者網）



記者董美琪／綜合報導

深圳市中級人民法院15日上午審理一起震驚社會的案件——一名初三女生潘姓學生在自家門前遭同班男同學鍾姓少年殺害。據了解，行兇後鍾某還向家人謊稱自己「見義勇為時被砍傷雙手」。女孩母親表示，兇手直到聽說可能被判死刑後，才第一次向她下跪求饒。

根據深圳市人民檢察院的起訴書，鍾某（2010年4月生）與受害人潘某某（2010年5月生）就讀於同一所初中三年級，兩人與另一名同學陳姓學生居住在同一社區，自初一以來由潘、陳兩位家長輪流接送上下學。

案件發生於2025年4月8日。當天下午放學後，三人一同乘車回到小區門口。據檢方指控，鍾某因瑣事對潘某心生不滿，先返回自己樓棟，不久發現潘某獨自一人準備回家，便持事先網購的黑色摺疊刀上前質問，隨即多次刺向對方。潘某倒地呼救後，鍾某竟再次返回現場，補刀多次後逃離。

鍾某返家後對家人謊稱「見義勇為被人砍傷」，實際上雙手是行兇時劃傷。社區物業人員發現異常後立即報警，潘某送醫後搶救無效身亡。

隔日（4月9日），鍾某被刑拘；4月22日經檢方批准逮捕；6月9日案件移送至深圳市人民檢察院審查起訴。檢方認定，鍾某的行為構成故意殺人罪，事證明確、證據充分，依《刑法》第二百三十二條及《刑事訴訟法》第一百七十六條提起公訴。

庭審於10月15日上午進行，歷時約四小時。法院宣布將擇期宣判。受害人母親曾女士庭後接受採訪時哽咽表示，希望司法能嚴懲凶手，「他從沒道歉過，直到聽說可能被判死刑才來磕頭求饒。」

《瀟湘晨報》報導指出，警方在偵辦過程中發現，鍾某在犯案前曾上網查詢「14歲殺人會怎樣判刑」等關鍵詞。曾女士對此痛心表示，無法接受這樣的冷血預謀。

據曾女士回憶，鍾某平時性格內向、話少但看似有禮。警方研判，他行兇的主要原因是嫉妒潘某學業成績與家庭條件，並覺得對方看不起自己。

曾女士補充說，過去與鍾家往來不多，僅鍾母曾兩度上門致謝，感謝她幫忙接送孩子。從社區到學校車程約10分鐘，她一家幾乎每天開車接送孩子上課，也順道幫忙載鍾某與其姐姐共約三年。