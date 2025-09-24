多地交通癱瘓！　強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳「174棵路樹」

▲相關人員正在清理路面。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台24日消息指出，截至7時30分，強颱「樺加沙」過境深圳期間，共導致全市174棵行道樹倒伏，但未造成颱風相關的死亡或重大傷亡，多路段因此交通癱瘓無法通行。

綜合陸媒報導，颱風「樺加沙」中心最大風力17級，雖未直擊深圳（從珠江口以南約150公里掠過），但強風圈仍導致速生樹種（如榕樹、香樟）根系較淺的樹木倒伏。深圳全市統計行道樹倒伏174棵，主要分布在深南大道、海景二路、皇崗口岸等路段。

▲▼「樺加沙」一夜吹倒深圳174棵樹。（圖／翻攝自微博）

氣象消息指出，深圳陸地平均風力8級，陣風最高至15級（沿海地區），21個氣象站點記錄到10級以上陣風。全市平均雨量30毫米，最大小時雨強20至30毫米。

受颱風「樺加沙」影響，24日廣東多出現強風。根據廣東氣象消息，在陸地大風方面，24日，珠三角中南部、粵西市縣有8至10級風、陣風11至13級，颱風中心經過的地區有12至15級風、陣風16至17級，粵東市漸層有7至8級風、陣風9至11級。預計25日，部分市縣均減弱至5級或以下。

▲▼「樺加沙」路徑。（圖／翻攝自微博）

在海面大風方面，24日下午起，瓊州海峽風力加大到8至10級、陣風11至12級，北部灣海面風力6至7級加強到10至12級、陣風14級；預計25日，海上風力也逐漸減弱。



在颱風的東北側，隨著大量水汽甩上岸，珠三角市縣以及粵東南方市縣降雨增大。

截至24日14時2分，東莞以及惠州惠陽區發布暴雨紅色預警，同時廣東南部沿海多地發布暴雨橙色預警。



報導指出，從颱風路徑圖看，目前「樺加沙」正遠離珠江口趨向粵西方向，10級風圈基本上覆蓋珠海、中山、江門、陽江的多個市縣，同時12級風圈繼續擴大到珠海、江門、陽江等地的南部沿海。