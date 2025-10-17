快訊／空服員猝逝風波　長榮航空14:30首度出面說明

▲長榮航空孫姓女空服員抱病上班，事後就醫後仍病逝，引發社會關注。（資料照／記者沈繼昌攝）
記者李姿慧／台北報導
長榮航空34歲孫姓空服員，9月底執行自米蘭返台勤務身體不適，多次向座艙長反映無效，下機後搭救護車就醫，16天後於10月10日不幸逝世，引發社會對空服員請假制度關注。長榮航空今（17日）下午2時30分將首度公開召開記者會說明。
長榮航空今中午宣布，將於今日下午2時30分召開記者會，針對近日社會大眾關注的議題做說明，將由高階主管出面說明。
