快訊／空服員猝逝風波　長榮航空14:30首度出面說明

長榮航空34歲孫姓空服員因抱病執勤，返國後不幸過世，引起社會關注。對此，行政院今（16日）表示，對此事件表示誠摯哀悼；勞動部則說，不鼓勵這類要員工硬撐上班的文化，勞動部也做了裁罰基準的共通性原則，跟地方政府也達成共識，「類似長榮這樣的上市櫃公司，其實如果違反工時相關規範，也有加重裁罰的相關規範」。