熊不冬眠了？日本熊襲已釀7死「創新高」　專家揭異常原因

▲日本今年的熊襲致死人數，已經達到統計以來最高。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

日本今年熊襲事件頻傳，官方數據顯示全國已有至少7人因此喪命，創下統計以來最高紀錄。專家指出，由於今年山區橡實大歉收，若熊隻未能儲存足夠能量，可能在冬眠途中提前醒來覓食，甚至恐怕出現一批「不冬眠的熊」。

日本多地頻傳熊出沒、甚至造成傷亡的通報，警察廳16日首次舉辦相關安全研習會。環境省最新數據也顯示，截至10月16日，今年因熊襲致死的人數已達7人，創下2006年開始統計以來的最高紀錄。

《福島民報》報導，福島縣16日接連發生3起熊襲事件，導致今年傷患數攀升至15人，追平2023年全年最高紀錄。知事內堀雅雄宣布「非常事態」，將加強居民宣導、擴大陷阱購置補助，並增派麻醉槍人員。該縣堅果類豐歉調查顯示，山毛櫸及櫟樹果實等熊類主食都比2年前「歉收」，各界擔心，山上食物匱乏，可能導致進入市區的熊隻數量增加。

《北海道文化放送》15日也指出，札幌市西區9月26日發布警報以來，市區熊出沒事件依然頻傳，當局過去一周透過陷阱撲殺多達5頭熊，均出現在住宅區附近，情況十分罕見。

北海道獵友會札幌支部「熊類防治隊」隊長玉木康雄表示，去年山區橡實大豐收，促成熊隻數量成長，未料今年卻嚴重歉收，「去年橡實豐收時誕生的小熊，現在跟著母熊一起覓食，但山上食物不足，牠們只能下山尋找過冬糧食。」

更令人擔憂的是，食物短缺可能影響熊的冬眠習性。玉木康雄提到，以往到了12月下旬，所有的熊都已進入冬眠狀態，今年卻異常到無法預測，「如果今年熊無法儲存足夠的皮下脂肪就進入冬眠，牠的睡眠就會變淺，可能在途中醒來，成為所謂『不冬眠的熊』。」

岩手大學農學部准教授山內貴義也觀察到，「今年的熊不只因為習慣人類而不害怕人類，還出現相當程度的『凶暴化』現象。以前可以斷言，一旦熊冬眠就安全了，但近年即使到了12月也不能掉以輕心。」

