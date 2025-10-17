　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨刪勞動部、衛福部媒宣費3600萬　籲行政院儘速發放現金1萬元

▲民眾黨立院黨團召開記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立院黨團召開記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院院會今（17日）將處理「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」三讀程序，民眾黨團上午在院會開始前召開記者會說明此次特別預算的刪凍狀況，勞動部媒宣費4000萬將刪除2000萬、凍結20%；衛福部媒宣費刪除1600萬；撥補勞保100億，凍結1億；國防部約刪2億500萬；海洋研究院編列10.9億，非重大、政事、緊急支出，刪5000萬，要定期提出報告；消防署業務費凍結一半約800萬。

黨團副總召張啓楷說，今天三讀通過後，普發1萬本來應該是從從容容，早就該發，不要匆匆忙忙甚至搞到拖拖拉拉，民進黨變成連滾帶爬。國民黨、民眾黨在今年3月就提出了，相關法案、特別預算在7月就通過，依照三讀條文10月底就該發完，結果被民進黨拖延到下個月才發。

張啓楷提到，這次特別預算國防部竟然編了8億要買長效飲用水，平均一瓶120元，是鑲金的喔？結果被抓到後，部長顧立雄坦言沒有先做訪價，民眾黨提案要刪2億、凍結20%，後來顧立雄良心發現自己砍了4億。

總召黃國昌說，這次審查有關高關稅特別預算的過程，民眾黨團發現，非常多應該要編在一般年度預算的項目，竟然都偷渡安插到特別預算中。因此黨團協商過程中，會一直看到民眾黨團不斷提醒行政部門要依照預算法規定編列，以及特別預算的編列要件，不能把年度預算要做的事情塞在特別預算。

黃國昌指出，這次民眾黨團針對很多浮濫編列的東西，都清楚表列出來，絕大多數提案也得到行政部門同意，在沒有異議情況下進行刪減或凍結。

黃國昌指出，今天院會有少數不能達成共識的案子要進行表決，非常驚訝的是，絕大多數跟媒宣費有關。以勞動部勞發署而言，撥了4000萬要做媒體宣傳要幹嘛？名目上說是要幫助勞工，結果4000萬要養媒體，民眾黨沒辦法同意。

黃國昌提到，針對有關特別預算裡面150億要給勞工協助就業轉業、穩定就業等，民眾黨都沒刪，但浮濫編列的媒宣費一定要刪，因此提案刪除2000萬、凍結400萬，要求提專案報告。

另外，黃國昌還點名衛福部，過去幾年媒宣費大概都1600萬左右，這次特別預算要照顧獨居長者編了3200萬，「完全沒辦法理解這邏輯是什麼？」因此提案刪除1600萬，昨日來拜會民眾黨團的石崇良也同意編列太誇張。

此外，黃國昌表示，勞保最終給付責任入法是最根本也最重要的事情，面對不負責任的勞動部，因此跟國民黨達成共識，共同提案凍結100億中的1億，要求勞動部在1個月內提出勞保年金改革期程與方案的專案報告、2個月內提出政府撥補機制常態化的具體方案後，才可以動支。

黃國昌說，早就應該還給人民1萬元，因為民進黨的拖延、卓榮泰說這是違憲、柯建銘說這是在協助中共弱化台灣，民眾黨團覺得非常遺憾。今天好不容易特別預算終於有望完成三讀，要求行政部門儘速公告，且要做到答應人民1個月內發放完成。

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

讀者迴響

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

