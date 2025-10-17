「聽到沒看到」駕駛辯沒擋救護車　法官：隔壁學長狂打手勢

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）去年5月間開車行經高雄市楠陽路與鳳楠路的路口，因未避讓救護車遭民眾檢舉，挨罰3600元，他不服決定提出行政訴訟。然而，高雄高等行政法院法官檢視相關採證影像，發現當時除了明確可以聽到救護車的鳴笛聲，其他駕駛也有連續按喇叭提醒，就連隔壁的大貨車駕駛都把手伸出車窗外示意，小清都沒有避讓，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回。

▲小清被檢舉未避讓救護車。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清去年5月間開車行經高雄市楠陽路與鳳楠路的路口，因有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規行為，被民眾檢舉，因而挨罰3600元罰鍰，還要吊銷駕駛執照，1年內不得考領駕駛執照。

小清不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時是有聽見救護車微弱的聲音，但查看車內後照鏡、左右兩側後照鏡都沒有看到，加上旁邊的車輛都沒有移動，才會誤以為救護車還很遠，所以沒有立刻避讓，並非故意阻擋，他已經盡到檢查確認的義務。

不過，高雄高等行政法院法官檢視相關採證影像，發現在影像中可以明確聽到救護車的鳴笛聲，當救護車行駛至小清所在的車道後方時，小清確實沒有立刻避讓，以至於救護車的動線遭到阻擋；此時，有其他駕駛連續按鳴喇叭提醒，隔壁車道的大貨車駕駛也把手伸出車窗外，並做出移動車輛的指揮手勢，但小清都沒有採取任何動作。

法官認為，從證據影像看來，小清在客觀上並無不能注意的情況，縱使他主觀上不是故意的，也應當有應注意能注意而疏未注意的過失，此案違規行為明確，原處分裁罰並無違誤，最終裁定駁回，全案仍可上訴。