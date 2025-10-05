腹痛吐血急送醫！　26歲女以為盲腸炎「救護車生下男嬰」

▲ 梅根因劇烈腹痛送醫，以為是盲腸炎卻生下男嬰。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國布萊克本（Blackburn）26歲女子梅根．伊舍伍德（Megan Isherwood）9月9日清晨因右腹劇痛、吐血緊急叫救護車，原先以為是盲腸炎，未料卻在救護車上產下一名男嬰，令所有人都措手不及。

《紐約郵報》報導，從事酒吧經理的梅根當天清晨醒來時感到右側劇烈疼痛，隨後開始吐血，救護人員到場檢查後，根據她右側疼痛、心跳加速及噁心等症狀，初步判斷為盲腸炎，立即將她送往當地醫院。

然而情況急轉直下，等待接受醫師診療時梅根突然大量出血，「15名醫師圍在我身邊，試圖找出問題所在」。醫院緊急安排電腦斷層掃描和超音波檢查以排除懷孕可能，結果竟發現胎兒的頭部和腳，立即準備將她轉送至有接生人員的伯恩利醫院。

不過還沒等到抵達伯恩利醫院，梅根便在救護車上分娩。她回憶道，「我只需要用力推一下，接下來他們就對我說，『恭喜妳，是個男孩』」，「我非常震驚又慌張，完全不敢相信剛剛發生了什麼事。」

但男嬰傑克森剛出生時呈現藍紫色且沒有呼吸，所幸救護人員及時急救成功。而母子倆送進新生兒加護病房後雙雙確診敗血症，經過治療後已完全康復，9月25日出院返家。

梅根受訪坦言，她事前完全不知道自己懷孕，「我沒有孕肚，完全沒有症狀，他就這樣憑空冒出來。」她認為孩子的生父是一名和她沒有戀愛關係的男性，儘管事發突然，但她已深深愛上傑克森，「他現在狀況很好，他真的是個奇蹟。」