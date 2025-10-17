156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

▲大陸培育鑽石達156.47克拉。（圖／翻攝大河報）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸在人工培育鑽石技術上獲得突破，河南力量鑽石公司近日展示一顆重達156.47克拉的人工培育鑽石原石，經國際寶石研究院（IGI）鑑定，正式超越2022年Meylor Global公司的150.42克拉紀錄，成為目前全球已知最大的人工培育鑽石單晶。

《大河報》報導，這顆重達156.47克拉的人工培育鑽石原石，在第十五屆中國河南國際投資貿易洽談會的展台中央，吸引觀眾目光。

力量鑽石透過一排排大型六面頂壓機在恆溫恆壓環境下運行，內部1300至1500度的高溫與5至7GP的超高壓交織，模擬天然鑽石億萬年的形成條件，卻將「孕育」周期壓縮至數周。

力量鑽石項目部主任陳亞男表示：「這顆鑽石的成功培育，標誌著我們的大顆粒單晶技術正式躋身全球領先行列，未來有望拓展出更多的應用場景，標誌著鑽石功能化應用時代即將到來」。

除了刷新全球紀錄，力量鑽石的另一項「鑽石黑科技」是金剛石散熱片的生產，它正成為解決晶片「散熱焦慮」的關鍵。企業相關負責人解釋，金剛石的熱導率是銅的5倍、矽的10倍以上，是最理想的散熱材料。

力量鑽石負責人指出，隨著5G/6G、AI、量子計算的爆發，晶片集成度越來越高，熱流密度持續上升，散熱已成為制約效能的「卡脖子」問題。力量鑽石將金剛石的導熱優勢轉化為實際產品，為新一代電子資訊產業提供「鑽石級」散熱方案。

這家2021年在深交所上市的龍頭企業，不僅手握「全球最大培育鑽石」的紀錄，更攻克了IC晶片超精加工用特種異型八面體金剛石技術，填補多項大陸空白、打破國外壟斷，為大陸晶片製造提供高端耗材。

力量鑽石所在的河南柘城，被譽為「中國鑽石之都」，這座縣城擁有223家超硬材料企業，金剛石微粉年產量和出口量佔全大陸90％以上，培育鑽石產量佔全大陸50％以上。