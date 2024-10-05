　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金價飆升！打亂結婚計劃　陸新人嘆：放棄三金換「彩色珠寶」

▲。（圖／CFP）

▲傳統婚禮中，多數人皆認為須佩戴金飾。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸金價受國際行情影響，周大福、老鳳祥、周六福、老廟黃金2日均將黃金飾品掛牌價上調至773元／克（人民幣，下同，約台幣3556元）。一名即將結婚的章先生無奈表示，去年能買「五金」的錢，現在只能買「三金」了，而且克重也小了。

據《時代周報》報導，國際金價連續四天創下歷史新高，截至收盤，紐約商品交易所（COMEX）12月黃金期貨收在2684.7美元／盎司，漲幅達0.29%。截至發稿前，國際金價報2647.99美元／盎司，仍處於歷史高點。受金價上行影響，各大黃金品牌零售金價亦走高。

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲大陸金飾價格已來到每克3556元。（圖／CFP）

十一長假前夕，周大福、周生生、六福珠寶等黃金品牌推出折扣優惠，實體門市的部分產品品類每克減免40～50元不等，老鳳祥甚至推出克減80元的促銷力道。

在傳統婚嫁習俗觀念下，黃金依舊是絕大多數人作為結婚首飾的首選，但持續狂飆的金價，卻影響著新人們的備婚計畫。

章先生表示，早在今年6月，他與未婚妻便多次在各大銀樓，進行價格對比與款式選購，但屢次被高昂的金價勸退，即使目前折扣頻頻，但他仍認為「不划算」，「去年能買『五金（手鐲、戒指、項鍊、耳環和手鍊）』的錢，今年只能勉強買一套『三金（戒指、項鍊、耳環）』，只能暫時放棄買『三金』的想法，改選單一金飾。」

他還說道，「我們現在打算買大克重的龍鳳手鐲，先把婚禮擺酒這些應付過去，但我之後還是會把『三金』補上，黃金對於選擇結婚的中國人來說，意義太重要了。」

▲▼一名新娘分享結婚的珠寶。（圖／翻攝自小紅書）

▲一名新娘分享結婚的珠寶。（圖／翻攝自小紅書）

另一名正在準備結婚的吳小姐也表示，「無論金價多貴，黃金還是要買的，不買金就不結婚，指望（金價）跳水我看是不可能了。」

新婚4個月的齊太太則表示，在北方長大的她，對黃金的執念並沒有那麼深，在看到金價持續上漲後，她把「三金」換成了「三寶」，買了紅寶石的鑽戒、項鍊與耳環，「寶石沒有黃金那麼貴，但也很大氣，撐得起場子，而且彩寶同樣具備保值功能。」

根據共研網數據，2023年，中國國內彩色寶石飾品市場規模達297億元。中研網數據顯示，2023年春節前後，位於廣州市番禺區的中國國內最大的彩寶生產加工基地，部分高品質、大克拉的貴重彩寶價格跟去年同期相比已經翻倍。其中，藍寶石（裸石）的價格漲幅最大，2023年跟2022年相比，有30%到50%的漲幅。

ET快訊
不去萬里勘災卻到台南參香　賴清德：明天前往勘災
外科主任偷吃護理師　作家妻怒：開刀房裡玩成這樣！
快訊／T-ARA芝妍爆離婚！　斷開2年棒球選手尪
出道6年！　25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」
男歌手國道連環車禍！　5車撞一團畫面曝
邊荷律「大巨蛋場邊道歉」全被拍！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金價飆升！打亂結婚計劃　陸新人嘆：放棄三金換「彩色珠寶」

中國第3季GDP降至「4.6%」　日本研究員：房地產市場低迷

歐盟通過對「中國電動車加稅」　專家分析：仍有博弈空間

陸國內飾品金價1克飆至3556元！　銀樓店員：十一長假消費遇冷

男孩右手骨折痛到大哭！　一聽「不用寫作業」秒笑了…媽傻眼

沒有他治不了的沙！　與天爭地34年「荒漠變綠洲」沙漠後退25公里

影／陸版沙漠迪士尼刺激衝沙浪　「沙河共存」奇景年創百億商機

影／住「星星故鄉」一晚10萬台幣　陸沙漠「野奢」旅遊創百億藍海

陸客與滯台港人爭吵遭驅逐出境　 陸國台辦對此予以譴責

台灣人赴陸失聯　去年至今已77件「多起涉詐騙」

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

白鷺鷥被吹到「倒退飛」 迫降馬路還站不穩！

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

高雄短褲妹清水溝

【柯基颱風天被爸硬遛XD】風沙狂吹還以為是CG特效

金價飆升！打亂結婚計劃　陸新人嘆：放棄三金換「彩色珠寶」

中國第3季GDP降至「4.6%」　日本研究員：房地產市場低迷

歐盟通過對「中國電動車加稅」　專家分析：仍有博弈空間

陸國內飾品金價1克飆至3556元！　銀樓店員：十一長假消費遇冷

男孩右手骨折痛到大哭！　一聽「不用寫作業」秒笑了…媽傻眼

沒有他治不了的沙！　與天爭地34年「荒漠變綠洲」沙漠後退25公里

影／陸版沙漠迪士尼刺激衝沙浪　「沙河共存」奇景年創百億商機

影／住「星星故鄉」一晚10萬台幣　陸沙漠「野奢」旅遊創百億藍海

陸客與滯台港人爭吵遭驅逐出境　 陸國台辦對此予以譴責

台灣人赴陸失聯　去年至今已77件「多起涉詐騙」

卓榮泰探視安泰醫院大火傷者　指示醫療機構同步檢視災防管理

高雄大寮林園停電3天沒水洗澡　里民包圍台電怒：我們卡細漢？

珍珠港事件日軍「最後倖存砲手」　吉岡政光106歲辭世

山陀兒花4天登陸高雄「暴雨熱區卻在卑南、瑞芳」 粉專揭原因

不去萬里勘災卻到台南參香挨批　賴清德：明天前往勘災

金價飆升！打亂結婚計劃　陸新人嘆：放棄三金換「彩色珠寶」

全聯買東西「發票中1000萬」　獎落這縣市！

中警破博弈洗錢集團「金流達50億」　查扣百達翡麗名錶、阿法豪車

胡宇威戴防震錶勾起冒險魂　最想挑戰跳傘

外科主任偷吃護理師診間密會　作家妻怒「開刀房裡玩成這樣」開告

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

陸客與滯台港人爭吵遭驅逐出境　 陸國台辦譴責

沒有他治不了的沙！　與天爭地30年

台灣人赴陸失聯　多起涉詐騙

影／住「星星故鄉」一晚10萬台幣！　

揪團到門口「抱頭蹲下」拍照！ 陸網友：全球破案率最高的派出所

影／陸版沙漠「迪士尼」刺激衝沙浪　

逆天長腿妹帶孩出遊！身分震驚全網「竟是奶奶帶孫女」

四肢瘀青！一家三口患「怪病」4年

「峨眉派女俠」現身香港 大師姐領8美少女街頭炫技

上海電車癡漢太誇張　半躺座椅偷窺女生裙下

男孩骨折大哭…一聽「不用寫作業」笑了

中國長假旅遊亂象多！旅客黃山睡廁所

陸金價飆至3556元！店員：長假消費遇冷

深圳395套房源「8小時內售罄」

更多熱門

相關新聞

陸金價飆至3556元！店員：長假消費遇冷

陸金價飆至3556元！店員：長假消費遇冷

大陸十一假期歷來是購物和消費的高峰期，也是金銀珠寶飾品消費的黃金週，但今年十一假期黃金飾品的消費卻遇冷。中國國內金飾價來到773元／克（人民幣，下同，約台幣3556元），十一假期到店諮詢數量相較往年驟減，還有門市半天未成交任何一單。

美好市多推新品「鉑金條」要價3.5萬

美好市多推新品「鉑金條」要價3.5萬

金價破紀錄也沒用！辛巴威金幣狂貶4成　利率急升至35%

金價破紀錄也沒用！辛巴威金幣狂貶4成　利率急升至35%

黃金創8年最狂單季表現　年內上看3000美元

黃金創8年最狂單季表現　年內上看3000美元

25家國銀開辦「存摺業務」　疫情爆發當年交易最夯

25家國銀開辦「存摺業務」　疫情爆發當年交易最夯

關鍵字：

金價婚禮黃金新婚寶石

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐金山遇大雨受困！愛車被水淹沒

最後身影曝！金山夫妻「水淹到腰」堅持走回家

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

她好奇眾人在家怎麼穿　網：內衣褲不能省

快訊／金山夫妻深夜失聯　今晨尋獲已成冰冷遺體

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

7生活習慣「超傷心臟」！　長期下來嚴重恐致猝死

徐乃麟遭楊繡惠控訴！搭擋曾國城說話了

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

3銀行出手砍！　7張聯名信用卡年底前喊掰掰

一堆男同事30歲「寧願單身也不交女友」！網曝原因

台北市最後貧民窟！　單親媽5小孩全是不同爸

房地產「開價11億」堅持不賣！　建商捧13.2億求屋主出售

留美女碩士偕男友弒父　判無期定讞

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」

更多

最夯影音

更多

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面