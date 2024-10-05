金價飆升！打亂結婚計劃　陸新人嘆：放棄三金換「彩色珠寶」

▲傳統婚禮中，多數人皆認為須佩戴金飾。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸金價受國際行情影響，周大福、老鳳祥、周六福、老廟黃金2日均將黃金飾品掛牌價上調至773元／克（人民幣，下同，約台幣3556元）。一名即將結婚的章先生無奈表示，去年能買「五金」的錢，現在只能買「三金」了，而且克重也小了。

據《時代周報》報導，國際金價連續四天創下歷史新高，截至收盤，紐約商品交易所（COMEX）12月黃金期貨收在2684.7美元／盎司，漲幅達0.29%。截至發稿前，國際金價報2647.99美元／盎司，仍處於歷史高點。受金價上行影響，各大黃金品牌零售金價亦走高。

▲大陸金飾價格已來到每克3556元。（圖／CFP）

十一長假前夕，周大福、周生生、六福珠寶等黃金品牌推出折扣優惠，實體門市的部分產品品類每克減免40～50元不等，老鳳祥甚至推出克減80元的促銷力道。

在傳統婚嫁習俗觀念下，黃金依舊是絕大多數人作為結婚首飾的首選，但持續狂飆的金價，卻影響著新人們的備婚計畫。

章先生表示，早在今年6月，他與未婚妻便多次在各大銀樓，進行價格對比與款式選購，但屢次被高昂的金價勸退，即使目前折扣頻頻，但他仍認為「不划算」，「去年能買『五金（手鐲、戒指、項鍊、耳環和手鍊）』的錢，今年只能勉強買一套『三金（戒指、項鍊、耳環）』，只能暫時放棄買『三金』的想法，改選單一金飾。」

他還說道，「我們現在打算買大克重的龍鳳手鐲，先把婚禮擺酒這些應付過去，但我之後還是會把『三金』補上，黃金對於選擇結婚的中國人來說，意義太重要了。」

▲一名新娘分享結婚的珠寶。（圖／翻攝自小紅書）

另一名正在準備結婚的吳小姐也表示，「無論金價多貴，黃金還是要買的，不買金就不結婚，指望（金價）跳水我看是不可能了。」

新婚4個月的齊太太則表示，在北方長大的她，對黃金的執念並沒有那麼深，在看到金價持續上漲後，她把「三金」換成了「三寶」，買了紅寶石的鑽戒、項鍊與耳環，「寶石沒有黃金那麼貴，但也很大氣，撐得起場子，而且彩寶同樣具備保值功能。」

根據共研網數據，2023年，中國國內彩色寶石飾品市場規模達297億元。中研網數據顯示，2023年春節前後，位於廣州市番禺區的中國國內最大的彩寶生產加工基地，部分高品質、大克拉的貴重彩寶價格跟去年同期相比已經翻倍。其中，藍寶石（裸石）的價格漲幅最大，2023年跟2022年相比，有30%到50%的漲幅。