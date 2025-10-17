免費贈送偶像應援品！母女深夜衝ATM要實名認證...警即時阻詐

▲警方深夜執行金融機構巡邏勤務發現一對母女邊講電話邊操作ATM。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

54歲何姓女子與18歲女兒深夜在ATM前邊講電話操作，中壢警分局仁愛派出所員警上前關切，發現他們是在進行賣貨便的「實名認證」，員警立即反應，馬上提醒近期有多起以「操作ATM進行實名認證」的詐騙案例，何女才恍然大悟對方要她領錢還要一張張數給他聽，立刻放棄操作認證。

▲▼員警聽到「實名認證」關鍵字後即判斷一定是詐騙手法，立刻制止她們操作。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局警員執行金融機構巡邏勤務時，發現一對母女在中壢區興仁路華勛郵局前邊講電話邊操作提款機，員警直覺有異立刻上前關心，發現何姓母親正在講電話，女兒在一旁也盯著手機螢幕，很可能是受到詐騙集團指示而操作提款機，趕忙前關心。

原來，女兒在臉書上看到「免費贈送偶像應援品」的訊息，對方要求支付運費並以「賣貨便」寄送，且須進行實名認證。母女倆不疑有他，隨即依照指示至ATM操作，也提供手機對話內容供員警查看。女兒說，他們是在進行賣貨便的「實名認證」。

員警聽聞關鍵字後即判斷一定是詐騙手法，立刻制止操作，也透過手機對話內容拆解手法，成功攔阻匯款。過程中媽媽向員警說：「對阿！我就覺得奇怪，我把錢領出來確認我有錢就好，為什麼客服還要我一張一張數給他聽？」，員警接著說：「對，接下來他就會讓你存到他指定的帳戶，再騙你說款項等等就會匯回來，然後錢就不會回來啦！」