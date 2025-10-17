基隆「光獸Mossmo」砰一聲爆了！　如基隆港黃色小鴨翻版

▲「基隆潮藝術」光獸Mossmo爆了。（圖／翻攝臉書／基隆人日常，下同）

記者葉國吏／綜合報導

基隆市文化觀光局主辦的年度活動「基隆潮藝術」今年邁入第10屆，自9月26日開展以來吸引無數人潮。其中，位於阿根納造船廠遺址旁的18公尺高大型裝置藝術「光獸Mossmo」成為焦點。不過「光獸Mossmo」就在16日晚間突然爆裂，引發網路熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目擊者在臉書社團「基隆人日常」發文指出，光獸Mossmo在昨晚7點15分左右突然出現破裂，還伴隨一聲響亮的「砰」，場面震撼。許多人在社群平台上討論，直言這次的事件讓人回想起當年基隆港的黃色小鴨。「山獸神褪去外皮」、「我才剛去看，它就沒了」等留言充斥版面，網友的情緒也掀起一波懷舊高潮。

負責活動的臉書粉專「基隆潮藝術」也發文表示，「光獸Mossmo」正在進行保養與維修，未來會重新亮相與大家見面。粉專感謝民眾的支持與耐心，並希望大家期待作品恢復後的精彩呈現。

根據《CTWANT》報導，基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青表示，這件作品採用類似帆布的材質製作，可能因16日晚間天氣轉涼且下雨，導致氣膜受損才爆裂。目前已聯繫創作者陳普前往現場檢測受損狀況，並評估修復方案。市府也對此事件表示遺憾，並承諾會全力維護藝術品的完整性。