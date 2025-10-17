美學者警告：川普恐出賣台灣　若重啟美中關係

▲美國總統川普與中國國家領導人習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

《日經亞洲》16日刊登美國南加州大學國際關係教授葛羅斯曼（David C. Grossman）的評論，直指即將在韓國舉行的亞太經合會（APEC）期間，「川習會」可能引發一場危險的交易。他擔憂川普（Donald Trump）可能為了修復美中關係而犧牲台灣的利益。

葛羅斯曼指出，川普最近頻頻表示希望「重新設定」美中貿易關係，甚至透露有意訪問中國。同時，他在台灣問題上表現得格外謹慎，包括停止台灣4億美元軍事援助，以及限制台灣總統賴清德過境美國，似乎是在為與中國的談判鋪路。然而，川普政府也在籌備一筆創紀錄的對台軍售案，金額超過他第一任期的183億美元，並計劃在「川習會」後正式宣布。

面對川普釋出的這些看似矛盾的訊號，葛羅斯曼解釋，過去美國政府在對中政策中常採取「軟硬兼施」的策略，因此川普一邊接觸一邊抗衡的做法並非完全新鮮。然而，他指出川普與歷任總統的最大差異在於其「交易導向」的特質，尤其偏好那些對他本人或家族有利的協議，這種個人化的考量曾在他第一任期中多次上演。

葛羅斯曼警告，川普若因個人動機而接受習近平的提案，可能會危及台灣的安全。他強調過去美國總統少有在與中國談判中以台灣作為籌碼的情況，但川普不同於前任，他的交易式作風和利益驅動可能讓習近平看到了可乘之機。葛羅斯曼呼籲，川普需在此敏感時刻展現更強的對台支持，而不是冒險陷入對台灣不利的協議。