國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

克宮：普丁、川普將匈牙利會面　通話2.5小時達共識

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）15日在阿拉斯加會晤。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

俄羅斯克里姆林宮今天宣布，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）進行了長達兩個半小時的通話。雙方交流坦誠且信任，達成共識將立即著手籌備新一輪雙邊峰會，可能選在匈牙利首都布達佩斯舉行。

克里姆林宮高級外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體透露，峰會地點是由川普提出的建議，並獲普丁迅速接受。鄂夏柯夫指出，此次通話非常有建設性，雙方深入討論了多項議題，並由俄方主動提出會談。此前，普丁與川普在阿拉斯加的峰會未能取得顯著進展，而近兩個月來，烏克蘭和平談判的推動力度也大幅減弱。

通話進行之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）恰好抵達華府，計劃與川普商談美國可能向烏克蘭提供戰斧（Tomahawk）長程飛彈的事宜。據消息人士透露，普丁在通話中重申，戰斧飛彈不會改變俄烏戰場的局勢，但會對俄美關係造成重大損害，甚至影響和平解決衝突的可能性。

此外，俄方也表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於未來幾天展開會談，為峰會的籌備工作鋪路。克宮指出，川普承諾在明天與澤倫斯基會晤時，會考慮普丁的意見。然而，俄軍昨夜再度發動大規模空襲，導致烏克蘭多地停電。烏克蘭駐美大使斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）痛批俄方的行為是對和平努力的破壞，呼籲國際社會加強制裁及提供更多軍事支持以對抗俄方挑釁。

10/15 全台詐欺最新數據

