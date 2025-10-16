高雄牙助二寶媽遭盜照創帳號！求助警遭回：問AI 　警方解釋了

▲高雄「牙助二寶媽」遭盜照創帳號！報警遭回：問AI。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名陳小姐的社群帳號照片遭盜圖，還被另創threads、Instagram，由於擔心該帳號會被有心人士拿去詐騙，她便前往派出所報案，也詢問員警「可以怎麼處理？」，沒想到員警竟回覆「不知道告什麼就上網Google、問AI」，讓她傻眼。對此，警方回覆，因案件屬告訴乃論，不宜替報案人決定提告法條，後續已依規定受理。

近來被冒用照片與名字創立假IG帳號事件頻傳，連高雄市議員鄭孟洳也成受害人，然而，15日一名28歲陳姓女子遭盜照創假帳號，帳號上頭還寫著「3年牙助兼職兩個寶貝的媽，一些生活日常，小寶貝的點點滴滴」，甚至發文「招募活動醫護人員」，擔心自己的照片會被有心人士利用來詐騙，於是決定報案。

▲高雄「牙助二寶媽」遭盜照創帳號！求助警遭回：問AI。（圖／民眾提供）

陳小姐赴派出所詢問時，先被員警問「你想要怎麼處理？」，一頭霧水的她則反問員警「這能怎麼處理？」沒想到員警卻說，「要告還是做紀錄？不知道告什麼就自己上網問AI、Google」，並說「超過晚上18時之後就不受理了，要趕快」，這番回應讓陳小姐相當傻眼。

對此，鼓山分局證實確有此案，但也解釋，因為陳女帳號並未被做為詐騙用途，無法以詐欺案件處理，由於屬告訴乃論，警方不宜替報案人決定提告法條，員警才會有此發言。至於超過晚上18時不受理，則是因為當天有其他案件已預約做筆錄，擔心她久候才會提醒可以提早來做筆錄。

後續陳女於當天17時許至派出所完成筆錄提出著作權法告訴，鼓山分局依規定受理，並依單一窗口規定移轉案件至管轄分局。

警方也呼籲，若民眾發現個人照片、資料遭他人冒用或散布，應妥善保留相關證據，民眾亦可透過社群媒體提醒親友勿輕信受騙，並向該平台公司檢舉下架。