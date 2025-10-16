15歲少女「27年沒踏出家門」如人間蒸發　父母對外謊稱遭綁架

Inside apartment where Polish woman was found 'close to death' after she was 'locked up by her parents' for 27 years: Images reveal 42-year-old daughter's room filled with children's toys https://t.co/gJMy2bPr8C — Daily Mail (@DailyMail) October 15, 2025

記者王佩翊／編譯

波蘭警方日前接獲一起疑似夫妻吵架的暴力事件，前往現場後，卻在屋內發現一名42歲婦女腳部腫脹、行走困難，因此緊急將她送醫。然而經過調查才知，該名婦人早在15歲後就未曾出過家門，疑似遭父母囚禁長達27年。鄰居更表示，她的父母一直聲稱女兒是遭人綁架。

根據《每日郵報》報導，該起事件發生在波蘭南部希維托赫洛維采市，警方接獲通報稱，當地公寓內疑似發生暴力事件，然而到場後，屋內的女主人否認發生家暴，聲稱只是和丈夫發生口角，且在警方調查期間，男子並不在家。

誰也沒想到，隨後一名42歲女子從公寓的其中一間房間走出來，但是警方隨即就發現，她的身體狀況極度虛弱，腳部潰爛紅腫、傷痕累累，行走困難，立即將她送醫搶救。

這名女子名叫米瑞拉（Mirrella），同住的則是她的父母。然而根據鄰居證詞，米瑞拉的父母對外一直聲稱女兒遭到綁架失蹤。一名鄰居回憶，「她很有禮貌也很漂亮。我仍然記得將近30年前，她母親告訴我米瑞拉失蹤了，說有人把她綁架了。這讓人震驚，但我們能做什麼呢？」這名鄰居表示，這些年來從未再見過米瑞拉。

米瑞拉15歲後便待在父母家中，足不出戶長達27年。救護人員指出，「我們的救護車是應警方要求出動的。在送她到醫院的路上，病患告訴我們，她已經超過20年沒有離開過家。」醫護人員評估，米瑞拉當時因感染導致生命垂危，「距離死亡只剩幾天時間」。

根據波蘭媒體Fakt報導，米瑞拉目前已出院返家，但她的生活環境令人震驚。從媒體取得的照片顯示，這間兩房公寓內的其中一個房間彷彿時光靜止，到處擺滿了她15歲時的玩具，包括唐老鴨絨毛娃娃和各種兒童讀物。

米瑞拉的母親在接受訪問時表示，「我們以前會帶她出門，到朋友家的花園玩。」但當記者追問具體時間時，這位母親坦承，「我已經不記得那是什麼時候了。」對於女兒房間內仍擺放著大量兒童玩具，她說，「我會把這些玩具丟掉，只是還沒有開始整理。」

儘管案情撲朔迷離，但警方調查後表示，目前沒有直接證據能夠顯示米瑞拉遭到非法囚禁，因此他們暫時無法對米瑞拉的父母採取任何法律行動。