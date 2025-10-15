快訊／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕：越來越看不透台灣的法律

▲應曉薇、女兒應佳妤。（圖／記者徐文彬攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市議員應曉薇因涉及京華城案，自2024年起遭羈押禁見超過一年，今年9月初以3000萬元交保獲釋。不過，近日她在議會質詢時談及自己案情，並針對相關議題發表意見，引發台北地檢署認為已違反不得騷擾、恐嚇證人的交保附帶條件，因此向台北地方法院合議庭提出建議，要求重新評估羈押的必要性。法院已通知應曉薇，將於明天（16日）上午11點出庭接受調查。

對此，應曉薇的女兒15日晚間在社群媒體上表達心聲，表示剛得知母親需再度出庭，認為媽媽只是履行議員職責，堅持做她認為正確的事。她也提到，若是自己也會提醒市長蔣萬安，會議中偷拍及偷錄影行為不妥，市府與議會之間出現這種狀況，「除了媽媽說的公務倫理之外，恐怕更多的是白色恐怖，那不是挑釁，而是一個真切的警告。」

應女兒進一步批評檢方手段無所不用其極，直言法院也辛苦了，並坦言對明天的調查感到害怕，「難道台灣的法律是為了一路追殺來掩飾錯誤嗎？我只希望，審判長與法官能記得，在權力與良知之間，永遠有人在看，也永遠有人仍然相信公義。」

應曉薇上周四（10月9日）復出議會，在市長蔣萬安發表施政報告後，趁質詢機會吐苦水說參加議員與市長的便當會，竟被都市計畫委員會人員要都發局出席人員偷錄影，「我覺得1個做賊心虛的人，為什麼要錄影呢？」等語。

另外，她14日針對國宅改建質詢都發局，當面問都發局長簡瑟芳「有沒有覺得我再施壓妳」，並提及京華城案出現的「研議」字眼，意有所指「『研議』這2個字多可怕啊！」、「在檢方的立場就叫做『事前的圖利』，你們要小心欸！」

對此，台北地檢署認為已違反交保附加不得騷擾、恐嚇證人的禁令，建請台北地院合議庭重新審視羈押必要性，合議庭已通知應曉薇明天（16日）上午11點出庭調查。