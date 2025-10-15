　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕：越來越看不透台灣的法律

▲▼ 台北地院審理京華城案應曉薇出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲應曉薇、女兒應佳妤。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市議員應曉薇因涉及京華城案，自2024年起遭羈押禁見超過一年，今年9月初以3000萬元交保獲釋。不過，近日她在議會質詢時談及自己案情，並針對相關議題發表意見，引發台北地檢署認為已違反不得騷擾、恐嚇證人的交保附帶條件，因此向台北地方法院合議庭提出建議，要求重新評估羈押的必要性。法院已通知應曉薇，將於明天（16日）上午11點出庭接受調查。

對此，應曉薇的女兒15日晚間在社群媒體上表達心聲，表示剛得知母親需再度出庭，認為媽媽只是履行議員職責，堅持做她認為正確的事。她也提到，若是自己也會提醒市長蔣萬安，會議中偷拍及偷錄影行為不妥，市府與議會之間出現這種狀況，「除了媽媽說的公務倫理之外，恐怕更多的是白色恐怖，那不是挑釁，而是一個真切的警告。」

應女兒進一步批評檢方手段無所不用其極，直言法院也辛苦了，並坦言對明天的調查感到害怕，「難道台灣的法律是為了一路追殺來掩飾錯誤嗎？我只希望，審判長與法官能記得，在權力與良知之間，永遠有人在看，也永遠有人仍然相信公義。」

應曉薇上周四（10月9日）復出議會，在市長蔣萬安發表施政報告後，趁質詢機會吐苦水說參加議員與市長的便當會，竟被都市計畫委員會人員要都發局出席人員偷錄影，「我覺得1個做賊心虛的人，為什麼要錄影呢？」等語。

另外，她14日針對國宅改建質詢都發局，當面問都發局長簡瑟芳「有沒有覺得我再施壓妳」，並提及京華城案出現的「研議」字眼，意有所指「『研議』這2個字多可怕啊！」、「在檢方的立場就叫做『事前的圖利』，你們要小心欸！」

對此，台北地檢署認為已違反交保附加不得騷擾、恐嚇證人的禁令，建請台北地院合議庭重新審視羈押必要性，合議庭已通知應曉薇明天（16日）上午11點出庭調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臉書留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

快訊／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕：越來越看不透台灣的法律

夫妻澆花惹怒鄰居　小吃店老闆暴走嗆「尬您配」還原過程

快訊／通緝犯北車性侵港女！2人「竟是朋友關係」　警方證實

北車當眾性侵10分無人制止　北市警局發聲！公布5大作為

長相曝！東吳富少搭貿易商子聯手黑幫　跨國走私毒槍靠爸「闖關」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

越籍男開無牌休旅上路拒檢狂衝　龜山警開2槍..他撞電桿落網

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵慘死　變態淫男狂拍私密片犯罕見重罪

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

準秋颱「風神」路徑分歧！周末降溫10度全台降雨

臉書留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

快訊／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕：越來越看不透台灣的法律

夫妻澆花惹怒鄰居　小吃店老闆暴走嗆「尬您配」還原過程

快訊／通緝犯北車性侵港女！2人「竟是朋友關係」　警方證實

北車當眾性侵10分無人制止　北市警局發聲！公布5大作為

長相曝！東吳富少搭貿易商子聯手黑幫　跨國走私毒槍靠爸「闖關」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

越籍男開無牌休旅上路拒檢狂衝　龜山警開2槍..他撞電桿落網

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵慘死　變態淫男狂拍私密片犯罕見重罪

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

普發現金1萬倒數！立院協商「3.5小時拍板」保留8案　周五三讀衝關

風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

臉書留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

聲優媽媽推薦超好看動畫...女兒一看傻「我有配音」：先裝不知道

國際火線／人帥真好！「空洞派」掌門人馬克宏的無限之戰

關掉一台還能做出落葉飄！　殲-35已裝上新中推渦扇-19

住溫泉飯店玩漆藝　虹夕諾雅谷關「蒔繪＋金繼手作」冬日專案先看

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

社會熱門新聞

通緝犯北車性侵港女！2人竟是朋友　警證實

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

東吳富少搭貿易商子聯手黑幫搞跨國走私！

男大生繳不學費墜樓亡　市府：有一個弟弟半工半讀

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警「秀肌肉」草草收兵

快訊／新北檢偵訊0分鐘　館長2罪名15萬元交保

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

孝孫為1.8萬學費走絕路　外婆拒收畢業證書

更多熱門

相關新聞

央廣駭客案檢方抗告　高院駁回抗告

央廣駭客案檢方抗告　高院駁回抗告

中央廣播電台官方網頁遭駭入，頁面被置換為五星旗。檢警單位偵辦後，帶回央廣網站管理人員吳政勳，主管岳昭莒，以及廠商黃富琳等3人。檢方認為3人有反覆實施，並勾串共犯證人之虞，向台北地院聲請羈押，但法院裁定將3人交保。北檢針對吳、黃2人涉案部分抗告，高等法院審理後，15日駁回檢方抗告。

恐怖情人砍3人遭羈押　這原因排除殺人罪

恐怖情人砍3人遭羈押　這原因排除殺人罪

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：沆瀣一氣！

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：沆瀣一氣！

越籍留學生搶超商刺傷警　檢聲請羈押

越籍留學生搶超商刺傷警　檢聲請羈押

關鍵字：

應曉薇台北市議員羈押議員倫理法院審查

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯北車性侵港女！2人竟是朋友　警證實

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面