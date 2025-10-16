應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

記者許靖騏、莊智勝／台北報導

台北市議員應曉薇因涉及京華城案，自2024年起遭羈押禁見超過一年，直到今年9月初才以3000萬元交保獲釋。但應曉薇近日在議會質詢時，卻因談及案情及針對相關議題發表意見，遭北檢認定違反交保附帶條件，向北院提出建議重新評估羈押必要性。今(16日)北院通知應出庭接受調查，應曉薇女兒受訪時坦言，覺得檢察官有點「小題大作」。

▲應曉薇女兒直言，覺得檢察官有點小題大作。（圖／記者許靖騏攝）

應曉薇女兒今早表示，昨天看到媽媽被要求今天要到庭，有感而發才會於社群上發文，「我媽媽在蔣萬安市長的施政報告上善意提醒，不會參加便當會，要蔣市長務必小心保護好自己，市府會議偷拍是真實存在，嚴重違反公務員倫理。」

應曉薇女兒指出，媽媽在質詢時建議市府還有改善空間，檢察官就不開心了，要求我媽到庭說明，「我覺得有點小題大作、浪費我們的司法資源，尤其檢察官、法官、審判長每天這麼多事件要處理，還要加開法庭審理，有點抱歉。」

針對應曉薇是否有施壓、恐嚇證人，應的女兒則回應，案子發生後很多公務員不太敢做事，也不知道如何認定有沒有施壓，「我媽媽如果有讓人感覺到施壓，大概所有的公務員都會被說在施壓，也沒有人敢做事了。」對於重新召開羈押庭一事，應的女兒說，就保持平常心，「身為她的女兒，我了解我媽媽，即便受到很多委屈跟壓力，也絕不會妥協。」