浪子回頭！曾染毒入獄7年　更生人阿慶成功創業「會客餐」當老闆

▲家屬探監時想送餐給親人，阿慶的會客菜正好滿足需求。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名貨車司機阿慶，曾在31歲因毒品誤入歧途，入獄服刑7年，出獄後在嘉義更生保護會的協助下重新站起來，成為經營「會客菜」的老闆，用行動證明浪子回頭金不換。

每天清晨五點，當大多數人仍在睡夢中，阿慶已走進菜市場，親自挑選新鮮食材。返家後備料、分裝、配送，忙碌的一天就此展開。這份工作不僅是他的生計來源，更是他人生重啟的象徵。

回首過往，阿慶曾是一名貨車司機，卻在31歲那年因接觸毒品而走上錯路，最終因販毒入獄七年。服刑期間雙親相繼過世，他深刻反省失去自由的痛苦，也體會到家人的牽掛與期望，決心出獄後遠離毒品，重新做人。

出獄後，阿慶從零開始經營會客菜。初期送菜路途奔波、管理混亂，面對競爭壓力與現實挑戰，並不輕鬆。然而他憑藉著堅定的信念與一步一腳印的努力，將小本生意慢慢做出規模，至今已穩定經營超過3年，逐漸建立起團隊，也贏得顧客信任。「會客菜經營3年了，從家庭式出發，到現在越做越穩，我真的很感謝一路上大家的支持與幫助」阿慶感慨地說。他也特別感謝嘉義更生保護會在關鍵時刻提供陪伴與協助，不僅協助他穩定生活，更讓他成為其他更生人的榜樣。

為肯定阿慶的努力與轉變，今年10月15日下午，更生保護會黃主委俊森與嘉義地檢署蔡檢察長宗熙特地前往他的工作現場訪視，了解他的經營情況與更生歷程。主委表示，阿慶的故事是更生人翻轉人生的最佳證明，未來會持續提供各種支持，幫助更多像他一樣願意改變的人重新融入社會。檢察長也讚賞阿慶在逆境中奮發向上的精神，並呼籲社會給予更生人更多理解與機會。