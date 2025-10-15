快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

▲館長現身刑事局。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

「館長」陳之漢日前在網路直播時，激動稱「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，因涉及煽動暴力與恐嚇總統安全，被檢方列為「他」字案偵辦。館長今（15）日下午1時50分許，到刑事局準備偵訊，完成後將隨同警方前往新北地檢署複訊。

館長5日開直播針貶時事，形容台灣政局「每天跟連續劇一樣好看」，接著突然脫口喊出「看到斬首打擊、精確斬首」、「把賴清德狗頭斬下來」，並向對岸喊話「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，此話一出引發全台輿論譁然。

對此，刑事局證實，陳之漢於網路公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，並報請新北地檢署指揮偵辦，強調將針對館長不當言行依法偵辦。

館長今（15）日下午1時50分許到刑事局準備偵訊，館長接受採訪時批，台灣已經沒有什麼叫民主自由了，甚至還有人幫黃國昌辦喪禮，也有說要砍蔣萬安、江啟臣的人，，辦了哪一個了，有哪一個反對民進黨的聲音，然後他們青鳥在街頭鬧的，哪一個辦的，沒有半個人辦，結果我今天來到這裡，「我不是轉述，我是跟網友在對講，他們一直在洗，洗了三天了，說什麼武統台灣，什麼斬首行動，就一直洗，洗了我三天了，我真的受不了，我才回的，這個我所有的直播都在」。

