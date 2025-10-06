玖壹壹、韋禮安領銜嗨唱　南投茶博會音浪之夜再吸7萬人狂歡

▲南投茶博會「音浪之夜」邀請國民天團玖壹壹演出。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025年南投世界茶業博覽會「一心二夜」演唱會，繼4日「經典之夜」吸引6萬多人次到場聽歌，5日「音浪之夜」在國民天團玖壹壹等堅強陣容號召下，更湧入約7萬人次，讓許多年輕歌迷整夜沈醉在躍動音樂中。

南投縣政府指出，茶博會首日的「經典之夜」主打老歌，5日晚間的「音浪之夜」則安排年輕人最喜愛的流行音樂與搖滾節奏，演唱會還沒開始就有很多人很早跑來「卡位」，希望接近偶像；包括金曲創作才子韋禮安、人氣樂團美秀集團獨特的音樂風格和舞台爆發力，讓樂迷如痴如醉，以及人氣全唱作男團U:NUS精湛的唱跳實力，帶來一波波尖叫聲。

而玖壹壹一出場更是氣勢驚人，獨特的臺式魅力與接地氣的音樂，讓觀眾在節拍中跳躍，熱烈氣氛推向顛峰；另有原住民女歌手Makav真愛、SONNIE桑尼、徐暐翔、P!SCO等優秀藝人或團體接力演出，現場觀眾直呼「這場卡司陣容真的太值得！」

縣府對活動圓滿成功表示感謝，表示「一心二夜演唱會」是兩場不同風格的音樂盛會，連結南投的文化與不同世代的民眾情感，今年的演唱會規模更較以往全面升級，不僅卡司陣容更堅強，舞台設計也採最高規格，確保提供最震撼的視聽覺饗宴，並強調未來將持續舉辦更優質、更多元的藝文活動。