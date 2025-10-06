　
地方 地方焦點

玖壹壹、韋禮安領銜嗨唱　南投茶博會音浪之夜再吸7萬人狂歡

▲南投茶博會「音浪之夜」邀請國民天團玖壹壹演出。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投茶博會「音浪之夜」邀請國民天團玖壹壹演出。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025年南投世界茶業博覽會「一心二夜」演唱會，繼4日「經典之夜」吸引6萬多人次到場聽歌，5日「音浪之夜」在國民天團玖壹壹等堅強陣容號召下，更湧入約7萬人次，讓許多年輕歌迷整夜沈醉在躍動音樂中。

南投縣政府指出，茶博會首日的「經典之夜」主打老歌，5日晚間的「音浪之夜」則安排年輕人最喜愛的流行音樂與搖滾節奏，演唱會還沒開始就有很多人很早跑來「卡位」，希望接近偶像；包括金曲創作才子韋禮安、人氣樂團美秀集團獨特的音樂風格和舞台爆發力，讓樂迷如痴如醉，以及人氣全唱作男團U:NUS精湛的唱跳實力，帶來一波波尖叫聲。

▲南投茶博會「音浪之夜」，年輕人嗨搖滾。（圖／南投縣政府提供）

▲南投茶博會「音浪之夜」，年輕人嗨搖滾。（圖／南投縣政府提供）

而玖壹壹一出場更是氣勢驚人，獨特的臺式魅力與接地氣的音樂，讓觀眾在節拍中跳躍，熱烈氣氛推向顛峰；另有原住民女歌手Makav真愛、SONNIE桑尼、徐暐翔、P!SCO等優秀藝人或團體接力演出，現場觀眾直呼「這場卡司陣容真的太值得！」

▲南投茶博會「音浪之夜」，年輕人嗨搖滾。（圖／南投縣政府提供）

▲南投茶博會「音浪之夜」，年輕人嗨搖滾。（圖／南投縣政府提供）

縣府對活動圓滿成功表示感謝，表示「一心二夜演唱會」是兩場不同風格的音樂盛會，連結南投的文化與不同世代的民眾情感，今年的演唱會規模更較以往全面升級，不僅卡司陣容更堅強，舞台設計也採最高規格，確保提供最震撼的視聽覺饗宴，並強調未來將持續舉辦更優質、更多元的藝文活動。

10/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮受災屋主緊盯怪手　泥堆中挖出「女兒的愛」弄哭網友
快訊／AMD盤前暴漲35%！證實Open AI拿1成股權
啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢！IG急發聲
北市驚悚命案！女失聯4年「成乾屍」慘死租屋處　妹悲控死因不單
快訊／中央慰助金每戶35萬「直接入帳」　明起接受洽辦
南非降級我駐處、逼遷館　駐外代表揭當地台人處境

奧斯卡影帝馬修麥康納睽違多年新作　《火燒天堂鎮》重現加州野火事件

AMD盤前暴漲35%！證實Open AI拿1成股權　台積電ADR跟漲逾2%

孩童高樓「坐陽台圍欄」用餐　他目擊驚呼：超級恐怖　

藍白將提總預算復議　行政院舉「國民黨閣揆李煥釋憲史」反擊

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

胡金龍告別轟掀高潮！陳晨威錯失雙冠王　桃猿延長賽勝獅

茶博會一心二夜演唱會玖壹壹韋禮安美秀集團

