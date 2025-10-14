白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅被疑內定　拱天宮曾解釋：有祂的用意

▲白沙屯媽祖2度衝吊車大王豪宅，讓胡漢龑激動落淚。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

記者鄒鎮宇／綜合報導

白沙屯媽祖遶境進行新竹縣竹北市賜福行程時，12日上午在文信路突然大轉彎，二度駐駕「吊車大王」胡漢龑價值5億元的豪宅。對於外界質疑「有錢就往裡面衝」的說法，拱天宮主委洪文華過去就在網路上解答，直言都是媽祖的意思，他們不知道，也無從決定。

當天早上9點多，胡漢龑帶著親友團在文信路等候鑾轎，眾人跪地迎接並高喊「媽祖！媽祖！我愛你！」全家輪流鑽轎底祈福。原本鑾轎賜福完畢準備離開，卻突然原地折返，直接駐駕於胡董的豪宅約20分鐘。胡漢龑激動不已，雙手合十緊跟鑾轎，感謝之情溢於言表。

期間，鑾轎不僅停留在豪宅內，還上到啟德企業二樓臨時辦公室「巡視」。沒多久，鑾轎離開豪宅僅5分鐘，又再度回到門口停駕，讓胡漢龑一度感動落淚，並激動表示，「感謝威靈顯赫的媽祖娘娘！」

針對外界質疑遶境路線是否因「有錢就往裡面衝」，拱天宮主委洪文華曾在網路上解釋，強調路線完全由媽祖決定，「都是媽祖的意思，我們不知道，也無從決定」。朝天宮董事長蔡咏鍀也曾在抖音回應，「（路線）要怎麼排？你是媽祖嗎？沒有啦，那要怎麼排？山線跟海線都有人在等，要從哪一邊走怎麼會知道，媽祖要走什麼路線，有祂的用意啦。」

轎班人員則分享，每年進香路線並未事先規劃，大家都是猜測路線訂飯店，但媽祖停駕地點經常與預期相差甚遠，有時甚至距離超過一小時。洪文華補充，遶境過程他們不會干涉路線安排，信眾所捐款也是給媽祖。他還說，「準備越豐盛，媽祖反而會不好意思前往，媽祖的個性就是這樣，你如果沒準備，給你出奇不意。」