地方 地方焦點

桃園「中原文創613市集」軟硬體再升級　市集活動即起報名

▲桃園「中原文創613市集」

▲中原文創園區自有品牌「中原文創613市集」軟硬體再升級。（圖／文化基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市文化基金會14日指出，位於中壢區的中原文創園區自有品牌「中原文創613市集」，10月將全面升級，不僅提供優質的場域條件，更致力市集優化，積極培育新手攤商，邀請業界專家開立免費實戰課程，主題包含經營之道、攤位陳列及銷售技巧等，同時也擴大宣傳計畫，進行全面性的推廣與發展。

「中原文創613市集」以年輕的自創品牌為基調，不定期辦理相關的主題市集活動，並結合街頭藝人演出，成為中原文創園區週末假期的一大亮點。市集名稱取自中原文創園區的前身—中原營區「六一三補給庫」，期許能在保有歷史印記的基礎上，增添新的創意量能與活力。

創辦至今匯聚許多在專業上充滿熱情的創意夥伴，為增加攤商更多的發展及收益，特升級辦理為市集發展更多的可能性，期待不僅是針對市集硬體的升級，更是對城市創意產業的回饋，在活絡經濟之餘，也讓市集成為連結社區、展現地方特色的重要舞台。

本次市集活動現已開放報名，歡迎有意參與的攤商踴躍申請。目前已開放114年11月至115年2月的市集場次，名額有限，額滿為止。無論是手作設計、文創商品、特色美食等，都歡迎一同展現創意與活力。相關報名辦法及資格審核流程，請至中原文創園區官方平台了解更多詳情。

準「風神」恐造成東部豪雨　災害應變中心：雨量超標將強制撤離
黃仁勳找人！輝達開「神秘高階職缺」條件曝
台北車站大廳「男拖女」當眾性侵　路人驚悚目睹
輝達以色列員工被哈瑪斯囚禁738天獲釋　黃仁勳激動發內部信
致敬鏟子超人！台鐵「光復站紀念牌」上架

桃園文化基金會中原文創613市集

