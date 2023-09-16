土地公國際民俗藝術節9／16桃園登場　123尊海內外土地公出席

▲2023土地公國際民俗藝術節桃園盛大登場。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2023土地公國際民俗藝術節」踩街繞境活動，16日於市府前廣場出發。市長張善政表示，桃園市每年都在農曆8月15日土地公聖誕前，舉辦土地公國際民俗藝術節，今年則是在16、17日盛大舉行，今日現場更有123尊全台與國外的土地公會師桃園，共同參與遶境踩街活動。

這場「百神遶境、千人踩街、萬人祈福」的活動，來自各地宮廟的土地公，有的是由信徒以紅揹巾環抱徒步到會場，或者搭乘現代農機、或者坐神轎等各種方式抵達會。

▲來自各宮廟的土地公出席「2023土地公國際民俗藝術節」踩街繞境。（圖／記者楊淑媛攝）

張市長指出，每年土地公國際民俗藝術節是桃園的重要特色，桃園市有2,000多座土地公廟，數量居全台之冠，是名副其實的千廟之都。2023土地公國際民俗藝術節邀請台灣及國際宮廟共同參與，表達桃園對於土地的愛護，以及對於上天的尊重，希望透過遶境踩街，庇佑市民平安。

文化局長邱正生表示，為期2天的2023土地公國際民俗藝術節，以回到土地根本為主題，恭請日本沖繩土地君駐駕，更有廈門仙岳山福德廟、馬來西亞大伯公廟、新加坡榜鵝土地公廟等國際性宮廟共同參與，期待透過土地公信仰，展現桃園多元城市意象。今年更恭請八德霄裡玉元宮玉皇大帝御賜王令牌給參與的每尊土地公，為土地公的神格加官晉祿，護佑桃園。

邱局長指出，本次土地公國際民俗藝術節除舉辦遶境踩街之外，晚間亦有土地公文化之夜、土地公搖滾之夜，其中文化之夜邀請鳳鳴齋國樂團、沖繩三線琴、沖繩EISA太鼓、民歌手李麗芬、殷正洋、金智娟，以民歌串連台日藝術表演；搖滾之夜則邀請海風樂團與沖繩EISA太鼓、小男孩樂團、AcQUA源少年、黃偉晉，以年輕、本土搖滾為主軸，將土地公文化向下扎根。另有一心歌仔戲、土地公捏麵人DIY、祈龜求壽桃等體驗活動，節目內容豐富多元，免費入場。

包括立法委員萬美玲、市議員林政賢、陳美梅、黃婉如、凌濤、段樹文、市府文化局長邱正生、市府地政局長蔡金鐘、桃園市土地公文化教育基金會董事長暨桃園市桃園區土地公文化協進會理事長蘇家明、桃園市文化基金會副執行長黃建嘉、桃園佛教蓮社明靄法師、各宮廟代表及踩街隊伍等均一同出席活動。