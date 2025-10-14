徵助理「一堆破40歲強者」投履歷　公司只挑年輕人慘爆：全都不來

▲電子業主管分享職場現況。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友轉述，他的朋友在電子業擔任主管，最近要徵採購助理，卻收到滿滿40至60歲履歷，高學歷畢業且經驗超強，偏偏公司要找年輕人來面試，結果全都遭到婉拒。這讓原PO感嘆，這就是台灣職場現實「年輕人嫌低薪、中高齡為生活屈就」，引來其他網友熱議，「這就是大環境死循環！」

一名網友在Threads感嘆，朋友最近找工作卡關，到處問人能否幫忙修改履歷或是給予意見，恰好原PO朋友在電子業當主管，吐露目前求職的殘酷真相。

這位朋友透露，公司想徵採購助理，結果收到的履歷幾乎全是40、50甚至60歲的求職者，學經歷超漂亮、能力強，有的甚至是碩士畢業、留學返台的，偏偏公司只需要助理的職缺，就怕這些有能力的人屈就，也怕沒法用得長久。

更尷尬的還在後面，公司篩選出年齡比較適合的年輕人來面試，結果全都遭到婉拒，讓他無奈感嘆「現在到底是怎樣啊？」

原PO聽完嘆氣表示，「這就是台灣老年化社會的現實」，年輕人選擇超多，有企圖心的都往大公司衝，沒那麼有野心的跑去做外送，收入還比上班高；而年紀大一點的，因為還是需要收入，就硬著頭皮來應徵助理這種職缺，結果最後兩邊都卡住。

留言區一片熱議，「既然都有人願意做了，為什麼還要挑年紀？難道你們這些人都不會老嗎」、「這就是大環境死循環，表面感覺是缺工，實際上就是公司還在用年齡挑人才」、「傻了！40、50歲其實戰力比20、30歲年輕人來得穩健」、「年輕人不想做，就給中高齡一個機會啊」。

另有網友分享實例，「最近來一位新人57歲，我們很OK耶，因為對方有經驗，只要熟悉一下系統就可以獨立作業了，不用從零開始教真的對我們大大幫助」。也有人持保留態度表示，「年輕的會跳槽、年紀大的等退休」、「年紀大的就是不缺錢來找事做的，這種才會做長久，年輕人會覺得有經驗了、待遇差很快就跑了」。