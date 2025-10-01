北捷婦若在紐約地鐵挑釁　她揭「被丟下軌道」下場：台灣人太善良

▲廣告小妹直呼「請珍惜台北的善良年輕人」。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

北捷日前發生一名婦人因要求讓優先席，與年輕人爆發衝突，甚至被當場踹飛，畫面曝光後引發全網熱議。定居在美國紐約的網紅「廣告小妹」感嘆，北捷的長者之所以囂張，或許是因為台北社會相對溫和，「沒有受過紐約地鐵的再教化」，並分享曾目睹一位婦女要求讓座，結果被男乘客提起來懸掛。

廣告小妹在粉專發文，曾在紐約地鐵目睹一場誇張場景，一名中年婦女要求乘客讓座，卻被男乘客當場提起懸掛在半空，最後地鐵工作人員慢悠悠走來，只簡單問了句「現在你們的問題解決了嗎？」男乘客點點頭後，工作人員就轉身離開了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣告小妹表示，紐約地鐵時常發生推人落軌、縱火、甚至持槍攻擊等事件，因此這年頭的人，搭紐約地鐵都很低調，不輕易與人爭執。若發生口角，周遭人甚至會覺得「至少沒選在尖峰時間，沒有耽誤大家上下班，很懂事」。

不過，廣告小妹坦言，紐約也是有不少好心人，「只是大家不喜歡被當作理所當然」，她也曾讓位給長輩，對方還婉拒「我身體很好！不用擔心我。」

相比之下，廣告小妹認為，台北捷運上的年輕人多數性格善良，「建議各位北捷老人，請珍惜台北的善良年輕人」；若該名北捷婦人，在紐約地鐵做出一樣的舉動，要求年輕人讓位，她猜測，「應該會被懸掛起來+大包小包被丟下軌道。」