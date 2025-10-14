　
等了20年！Google搜尋終於開放「一鍵去廣告」模式

▲▼Google搜尋。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲Google搜尋迎來大改版。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

Google 正在為 Chrome 瀏覽器與自家搜尋服務推送最新介面改版，允許使用者「一鍵隱藏」頁面頂端的贊助內容（Sponsored results）。這是 Google 自約 20 年前推出付費搜尋廣告以來，首次開放使用者對廣告顯示方式進行主動控制。

根據科技媒體《NeoWin》報導，Google 搜尋目前會在結果頁頂端置入贊助連結，這些結果雖然偶爾有用，但也因商業導向而常遭使用者忽略。Google 似乎終於聽見用戶心聲，決定調整廣告呈現邏輯，讓搜尋介面更貼近實際需求。

在新版設計中，所有文字型的付費搜尋結果將被歸納於統一的「Sponsored results」區塊，標籤顯示更為醒目，並新增一個「隱藏」按鈕。使用者點擊後即可折疊整個廣告模組，使頁面內容更乾淨。不過，目前此按鈕位於贊助結果的最下方，代表仍得先滑過所有廣告才能將其關閉；同時，設定無法全域保存，每次搜尋新關鍵字時仍需重新點擊。

據了解，這項更新正同步向全球 Chrome 桌面與行動版使用者陸續推出。Google 也在聲明中指出，這次改版延續前一波「安靜模式（Quiet Mode）」更新的方向，目的是降低干擾、提升瀏覽專注度。

雖然 Google 不可能徹底移除搜尋廣告，畢竟這仍是公司主要營收來源之一，但讓用戶能自行選擇是否顯示贊助內容，仍被外界視為一項「象徵性讓步」。這項舉措或許代表 Google 正逐步回應市場對「資訊純淨度」與「使用者自主權」的期待。

10/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

博愛座互毆！女拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹
下一個烏克蘭？　俄警告「這東歐小國」：犯下嚴重錯誤
拐17台灣人成豬仔！　21歲幹部抓到了
柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次
快訊／李威反悔了！　不當污點證人
快訊／長榮航空高階主管竟是共諜！
交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

相關新聞

台灣房屋首創買方AI性價比報告書！

台灣房屋首創買方AI性價比報告書！

網路資訊爆炸的時代，購屋小白在買房過程中，常面臨大量的物件資訊，想追求符合條件又高CP值的物件，常常理性與感性陷入兩難，亦有些較內向的I型人，不習慣房仲的熱情互動。

學者：AI讓職場強者更強、弱者更弱

學者：AI讓職場強者更強、弱者更弱

Google AI 搜尋模式繁中登場

Google AI 搜尋模式繁中登場

記憶體報價狂漲！三星Q3獲利刷3年最高　股價強彈創高

記憶體報價狂漲！三星Q3獲利刷3年最高　股價強彈創高

不是OpenAI！博通澄清百億美元神秘客戶傳聞

不是OpenAI！博通澄清百億美元神秘客戶傳聞

