地方 地方焦點

東山男欠繳交通罰鍰、稅款7萬多　土地遭查封後趕緊繳清

▲台南分署執行交通違規欠款案件，尤男遭查封土地後現身繳清所有欠款。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南分署執行交通違規欠款案件，尤男遭查封土地後現身繳清所有欠款。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

行政執行署台南分署持續強力執行交通違規欠款案件，查辦一名62歲尤姓男子，因未繳交通罰鍰、牌照稅與通行費等共224筆，金額達7萬餘元，執行人員查封其名下東山區土地後，尤男隨即現身繳清欠款，以免土地遭拍賣。

台南分署指出，尤男於2023年至2024年間，因未依規定繳交停車費、闖紅燈、超速及未參加定檢等行為，遭台中市停車管理處及台南市政府交通局等單位舉發，共計173筆罰鍰5萬8500元；另有地價稅、使用牌照稅與通行費等共49筆未繳，總計欠款7萬1251元。由於逾期不繳，經交通局等單位移送至台南分署強制執行。

執行人員收案後查得尤男名下有東山區2筆持分土地，遂依法函請地政機關辦理查封登記。尤男接獲查封通知後雖辯稱車輛僅登記在其名下，實際並非本人使用，但仍選擇繳清所有欠款，以免遭拍賣失地。

台南分署強調，配合行政院「五打七安」政策，將持續加強執行治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安等相關罰鍰案件，呼籲民眾勿心存僥倖挑戰公權力。若有經濟困難者，可提出證明申請分期繳納；若拒不配合，分署將依法強力執行，確保社會公義。

10/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

