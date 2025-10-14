「柏油山」戰火升級！柯志恩轟市府一條龍攻擊　陳其邁又震怒了

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港大坪頂「柏油山」事件持續延燒，國民黨立委柯志恩昨與高雄市議員許采蓁、邱于軒，至大坪頂坪北段保護區會勘，事後高雄市府大動作澄清，遭柯陣營指控，是動用全市府資源「一條龍」攻擊。對此，高雄市長陳其邁今日震怒反擊，口氣堅定的表示，柯委員一而再、再而三用不實資料進行抹黑政治操作，市府沒辦法接受，有義務向市民朋友說明相關事件的經過跟事實澄清。

▲「柏油山」戰火升級！柯志恩轟市府一條龍攻擊，陳其邁開嗆。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩辦公室指控，高雄市政府粉專13日發兩篇貼文，稱柯志恩委員「烏龍爆料」，其他非相關局處，包括衛生局、教育局、社會局、捷運局、文化局、勞工局、青年局，以及湖內區公所、永安區公所、茄萣區公所、前鎮區公所等單位，都轉發市府貼文。

▲▼「柏油山」戰火升級！柯志恩轟市府一條龍攻擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯陣營質疑，請問大坪頂保護區成「柏油山」，此事與這些局處何干？合理懷疑，這些局處粉專遭府方強迫分享市府貼文，用來攻擊柯志恩，成為打擊政敵工具，嚴重違反行政中立原則。

柯陣營指出，許采蓁議員10月8日在市議會質詢，踢爆大坪頂「柏油山」事件，當天高雄市政府新聞稿，稱「經查廠商將汙水接管工程的開挖土方、瀝青刨料暫置該處，不符合設施標準貯存規定，依「廢清法」裁罰，最高罰300萬元，且於現勘時發現，部分暫置土方中夾雜塑膠管材及鋼筋等營建廢棄物，已責請承商立即清理改善，以維護環境整潔與地區景觀」。

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒昨日前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

市府隔天10月9日改口，稱只需要依廢清法做好覆蓋、標示，現在竟然又說柯志恩稱該場所不能暫置道路工程刨除物料，並非事實。 柯志恩辦公室痛批，柯志恩委員引用市府說法，卻被高雄市政府指控造謠，實在荒謬可笑，高雄市政府說法一變再變就算了，現在竟然連引用者都會變烏龍爆料和造謠，請問高雄市政府未來有何公信力可言？

對此，陳其邁說，市府還是有必要就事實做個澄清，柯志恩委員在10/9說保護區不能做暫置或開採，但其實六都的法令規定非常清楚，保護區可以作為土石堆放，包括新北市就有一處作為土石場。

陳其邁表示，去年水利局依法令核准在該地區進行小港污水系統工程的相關暫置場域，廠商在去年完成水保工作，今年進行書面程序補正，事實就是這麼簡單。

他也開嗆，柯委員一再用不實資料說保護區不能放，這已經被市府打臉，但仍一再散播不實訊息。在水保部分，水利局也做過多次的說明，去年該廠商就已經完成水保工程，「一而再、再而三用不實資料進行抹黑，政治操作，這個市府沒辦法接受，我們有義務向市民朋友說明相關事件的經過跟事實澄清。」