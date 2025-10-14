吸金22億威脅國安落跑　三聯集團負責人高調發文

　
社會 社會焦點 保障人權

吸金22億威脅國安落跑　三聯集團負責人徐少東高調發文

記者葉國吏／綜合報導　

三聯集團負責人、致公黨副主席徐少東，因涉違反選罷法、反滲透法及國家安全法、涉嫌吸金22億元，遭起訴並判刑13年。後來他卻利用假證件偷渡出境棄保潛逃。中秋節期間，他在臉書連發多篇文章，抒發思鄉之情並標註虛假地點，令高雄檢調顏面盡失。

▲▼最高檢喊話徐少東儘速到案，並配上科技監控的設備。（圖／最高檢察署提供）

▲徐少東。（圖／最高檢察署提供）

徐少東今年5月留下家書後失聯，家人一度擔心他尋短見，甚至報警協尋，後來才收到他報平安的消息，稱人在日本。檢調早就察覺他在混淆視聽，一路追查偷渡路線，逮捕了4名主嫌並全數起訴。儘管如此，徐少東成功逃出境外，並在中秋節期間高調透過臉書發文，用文字狠狠嘲諷司法機構。

在10月4日和中秋當天，徐少東連發三篇臉書文章。中秋夜的貼文中，他提到「團圓不一定是與人同桌，也可以是與自己的和解」，並表示期待與家人再見，標註地點為「月球」。另兩篇文章則分別提到自己「中秋月圓人難圓，亡父母妻子無法拜」，標註人在「朝鮮」，以及自稱因不可抗力被迫逃亡，地點標為「菲律賓馬尼拉」。這些虛假地點讓追緝他的檢調人員相當狼狽。

然而，徐少東在文章中並未提及那些因幫助他逃亡而遭收押、起訴的共犯。據澎湖檢方透露，主嫌許姓男子被求刑7年，另有三名共犯分別被求刑6年6月至3年8月不等。熟悉徐少東的友人曾懷疑臉書文章非本人所寫，但徐親自在留言中回應，坦承自己潛逃，並表達對事件的複雜情感。

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

徐少東吸金22億偷渡海外　4人協助逃亡被起訴

徐少東吸金22億偷渡海外　4人協助逃亡被起訴

三聯集團負責人徐少東違法吸金22億元，二審遭重判12年後，未準時向派出所報到，於今年5月留下家書後人間蒸發，後又傳訊給兒子稱「我在日本」。最高檢認定徐少東已逃亡，指示高雄地檢署、澎湖地檢署偵辦，確認徐先冒用他人身分到澎湖，再搭小艇偷渡出境，檢方複訊協助逃亡的7人後，聲押船東、接頭人等5人，其中4人准押、1人交保，澎湖地檢署今（20）日偵查終結，起訴在押的4名嫌犯。

徐少東吸金22億「逃亡路線曝光」　4人協助逃匿遭羈押

徐少東吸金22億「逃亡路線曝光」　4人協助逃匿遭羈押

徐少東遭通緝　4000萬保金沒收

徐少東遭通緝　4000萬保金沒收

即／徐少東傳「人在日本」　法院發佈通緝

即／徐少東傳「人在日本」　法院發佈通緝

徐少東失聯又撤銷協尋　律師：疑有高人指點

徐少東失聯又撤銷協尋　律師：疑有高人指點

徐少東

