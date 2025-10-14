吸金22億威脅國安落跑　三聯集團負責人高調發文

記者葉國吏／綜合報導

三聯集團負責人、致公黨副主席徐少東，因涉違反選罷法、反滲透法及國家安全法、涉嫌吸金22億元，遭起訴並判刑13年。後來他卻利用假證件偷渡出境棄保潛逃。中秋節期間，他在臉書連發多篇文章，抒發思鄉之情並標註虛假地點，令高雄檢調顏面盡失。

▲徐少東。（圖／最高檢察署提供）

徐少東今年5月留下家書後失聯，家人一度擔心他尋短見，甚至報警協尋，後來才收到他報平安的消息，稱人在日本。檢調早就察覺他在混淆視聽，一路追查偷渡路線，逮捕了4名主嫌並全數起訴。儘管如此，徐少東成功逃出境外，並在中秋節期間高調透過臉書發文，用文字狠狠嘲諷司法機構。

在10月4日和中秋當天，徐少東連發三篇臉書文章。中秋夜的貼文中，他提到「團圓不一定是與人同桌，也可以是與自己的和解」，並表示期待與家人再見，標註地點為「月球」。另兩篇文章則分別提到自己「中秋月圓人難圓，亡父母妻子無法拜」，標註人在「朝鮮」，以及自稱因不可抗力被迫逃亡，地點標為「菲律賓馬尼拉」。這些虛假地點讓追緝他的檢調人員相當狼狽。

然而，徐少東在文章中並未提及那些因幫助他逃亡而遭收押、起訴的共犯。據澎湖檢方透露，主嫌許姓男子被求刑7年，另有三名共犯分別被求刑6年6月至3年8月不等。熟悉徐少東的友人曾懷疑臉書文章非本人所寫，但徐親自在留言中回應，坦承自己潛逃，並表達對事件的複雜情感。