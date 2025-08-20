吸金22億！三聯集團徐少東偷渡出境被通緝　4人協助逃亡遭起訴

▲徐少東涉嫌在澎湖搭快艇偷渡海外。（圖／澎湖地檢署提供）

記者陳洋、陳宏瑞／澎湖報導

三聯集團負責人徐少東違法吸金22億元，二審遭重判12年後，未準時向派出所報到，於今年5月留下家書後人間蒸發，後又傳訊給兒子稱「我在日本」。最高檢認定徐少東已逃亡，指示高雄地檢署、澎湖地檢署偵辦，確認徐先冒用他人身分到澎湖，再搭小艇偷渡出境，檢方複訊協助逃亡的7人後，聲押船東、接頭人等5人，其中4人准押、1人交保，澎湖地檢署今（20）日偵查終結，起訴在押的4名嫌犯。

徐少東於2015年9月至2019年5月，涉嫌非法吸金22億元，違反《銀行法》、《洗錢防制法》，一審遭判12年，併科罰金1億元，審理期間獲准4000萬元交保換免羈押，但限制居所。

▲徐少東冒用身分從台灣搭船到澎湖。（圖／澎湖地檢署提供）

澎湖地檢署表示，徐少東今年5月未向派出所報到，最高檢察署責請高雄地檢署組成專案小組查明，由高雄市新興警分局、海巡署澎湖查緝隊、海巡署第七岸巡隊等調查相關證據後，發現犯罪模式縝密，且部分行為地、共犯居住澎湖，因此請澎湖地檢署共同偵辦此案。

根據檢方調查，許姓犯嫌等人今年5月9、10日分別駕車接應，協助徐少東冒用他人身分證自嘉義縣布袋港購票搭船到達澎湖，再轉移到澎湖湖西鄉一間民宿藏匿，10日凌晨4點多，李姓嫌犯駕駛自用小船前往青螺白色沙丘附近某處接應徐少東後，再朝北航行，協助其偷渡出境。

▲徐少東偷渡逃亡海外，已遭發佈通緝。（圖／最高檢察署提供）

檢警搜索後，拘提協助逃亡的7人到案，複訊後認定許姓犯嫌等5人，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串共犯及證人、湮滅證據之虞，因此向法院聲請羈押。經裁定，其中4人羈押、洪姓犯嫌則以10萬元交保並限制出境出海。至於剩下2名犯嫌，檢方分別諭知5萬元與3萬元交保。

澎湖地檢署後續偵辦後，今（20）日偵查終結，依涉嫌違反入出國及移民法、國安法、組織犯罪防制條例及藏匿犯人罪等罪，起訴在押的4名嫌犯，全案移審法院。