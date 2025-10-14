▲文化大學勞動系傳將「廢系」，校方回應了。（圖／記者李毓康攝）



記者趙蔡州／綜合報導

文化大學勞動暨人力資源學系（前身為勞工關係系）近日即將舉辦60週年慶祝餐會，不料卻傳出將要「廢系」，前勞動部長潘世偉13日也在臉書指出，學校已通知該系即將廢系的消息。對此，文化大學校方則表示，此案尚未做出最後決議。

潘世偉13日在臉書表示，文化大學校方上周傳出已告知勞動暨人力資源學系將被廢系的消息，所有的老師將被發配到包含至少三個學院，「學校當局主要的理由當然是少子化後，招生人數不足，因此在教育部的政策下，不得不做出的斷腕之舉。」

潘世偉感嘆，政府與學校只有從金錢的角度，走短線的思維去看帶勞工系招生的問題，「對於教育部而言是根本缺乏政策思維，對學校而言則是根本背棄了當年創校時，創辦人張董事長為何敢為其先，設立一個誰都想不到的勞工關係系，目的是幹甚麼？」

潘世偉說，勞動議題在台灣一向不被重視，包含企業內的人力資源管理、工會的組織與發展，因此低薪、長工時，企業在國際上難以與國際接軌，更不用說一個勞保年金制度的改革，還不知道要拖到哪一年，「我們看到的是，這個社會在勞動與人力資源課題上，存在系統性的缺失與專業的不足。」

潘世偉表示，文大校方其實也可以回頭檢視相關科系成立或裁撤的社會基礎，真正的關鍵還是在教育部，「教育部與勞動部真的可以正式立案，研究究竟在勞動與人力資源專業上，我們國家需要採取什麼對策，建立人力資源培育的制度。」

對此，文化大學表示，系已持續數年努力招生及轉型，但仍未能迎合社會需求，至於是否廢系，目前尚在研議中，尚未做出最後決議。