　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

記者陳冠宇／綜合報導

今（13）日凌晨，一輛小米SU7電動車在行駛中發生碰撞後起火燃燒，儘管眾人合力「拳打腳踢」門窗，但SU7的車門仍然無法從外部打開，最後駕駛被當場燒死。或因受事件影響，截至發稿，小米在港股已經暴跌7.8％。

事發消息傳出後，小米今天一早在港股低開4.5％，報49.7元港幣，之後一路狂瀉，截至中午發稿，小米股價已經下跌7.8％，報47.98元港幣。

綜合第一財經等陸媒報導，四川成都天府大道主幹道13日凌晨發生一起新能源汽車事故，網路流傳的行車記錄器畫面及現場資訊顯示，事發時車流較少，事發車輛以較快速度超越前方一輛時速為104公里的車輛後不久，即發生事故並燃起明火。另有媒體稱，這輛電動車疑似是因為超速失控撞擊綠化帶，並翻滾至對向車道。

這輛電動車起火後，現場有多人參與救援。監視器畫面顯示，多名路過的司機和乘客嘗試用手肘撞擊、腳踹等方式破窗與開門，但都未能成功。隨後使用滅火器噴射仍無法控制火勢蔓延，消防人員到達後使用水槍和泡沫滅火劑才撲滅明火，隨後用工具切割車身救援，現場方才逐步得到控制，但駕駛已不幸遇難。

▲▼四川成都小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛。（圖／翻攝微博）

▲小米SU7起火，眾人合力卻打不開車門。（圖／翻攝微博，下同）

從後續現場圖片可見，事發車輛車身主體已嚴重焚毀，初步判斷疑似為售價52.99萬元人民幣、主打高性能的小米SU7 Ultra量產車型。截至發稿，成都市公安交管部門及小米汽車方面均未就此發布官方回應。

許多大陸新能源汽車普遍採用電子門鎖與隱藏式門把手設計，碰撞後若高壓系統觸發自動斷電保護，可能導致電子解鎖功能失效，若駕駛未及時啟用機械備份裝置，或車身變形造成卡住，會出現車門無法開啟的困境。

報導指出，在近年的大陸交通事故中，隱藏式門把手帶來的安全隱憂層出不窮，比如去年山西運城一問界M7車輛高速追撞之後，隱藏式門把手無法打開；今年小米SU7高速碰撞事故中，隱藏式門把手未被打開也成為外界的關注點之一。

▼消防員到場才撲滅火勢。

▲▼四川成都小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸軍官校爆性醜聞！學長逼大一生「手工排毒」
快訊／金馬影帝病逝　享壽68歲
新壽北士科T17、T18權上權移轉輝達　金管會表態
昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊
快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍
空姐抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋
狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

中美互徵港口稅　陸海關總署：希望美國重回對話協商

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

查獲「問題地圖」6萬張　青島海關：「台灣省」標注錯誤

摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

福建南碇島變「垃圾島」　商家非法拉船載客看玄武岩柱「垃圾隨手丟」

陸房地產巨頭萬科董事長辭職　爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

陸保時捷「黑絲女銷冠」不雅片瘋傳！嫌被逮認了：用AI換臉

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

中美互徵港口稅　陸海關總署：希望美國重回對話協商

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

查獲「問題地圖」6萬張　青島海關：「台灣省」標注錯誤

摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

福建南碇島變「垃圾島」　商家非法拉船載客看玄武岩柱「垃圾隨手丟」

陸房地產巨頭萬科董事長辭職　爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

陸保時捷「黑絲女銷冠」不雅片瘋傳！嫌被逮認了：用AI換臉

楊丞琳隔14年激戀大咖男星！　自認變了：不會再轟轟烈烈

長榮空服員病逝懶人包！機上求助被拒　「不敢請假」血汗爭議一次看

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

才挑戰金氏世界紀錄！　81歲歌王力邀「台灣女神」成功超狂

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

王齊麟老婆「明顯孕肚首現形」！陳詩媛四肢還是超細：炫耀一下

【阿嬤最強後援】聽到孫子要去花蓮幫忙馬上出手支援

大陸熱門新聞

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

陸哈士奇咬死雞　遭飼主持刀砍死

中國商務部公告附件　棄doc改國產WPS格式

查獲「問題地圖」6萬張　青島海關：「台灣省」標注錯誤

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

宗馥莉辭娃哈哈董座　親叔叔：水軍害了她

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

陸房地產巨頭萬科董事長辭職 爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！

更多熱門

相關新聞

特斯拉「Model Y新長續航後驅」大陸現身

特斯拉「Model Y新長續航後驅」大陸現身

大陸、台灣特斯拉Tesla Model Y目前提供後驅入門、大電池的雙馬達四驅版，不過近來大陸市場即將再為Model Y添戰力，後驅版送測長續航的大電池版，售價預估落在30萬人民幣，折合新台幣133萬！

傳台灣Nissan也評估導入美規車

傳台灣Nissan也評估導入美規車

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手

雷諾超平價國民電動車即將亮相

雷諾超平價國民電動車即將亮相

BMW集團第3季新車銷量成長8.8％

BMW集團第3季新車銷量成長8.8％

關鍵字：

小米小米汽車電動車港股

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面