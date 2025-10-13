影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

記者陳冠宇／綜合報導

今（13）日凌晨，一輛小米SU7電動車在行駛中發生碰撞後起火燃燒，儘管眾人合力「拳打腳踢」門窗，但SU7的車門仍然無法從外部打開，最後駕駛被當場燒死。或因受事件影響，截至發稿，小米在港股已經暴跌7.8％。

事發消息傳出後，小米今天一早在港股低開4.5％，報49.7元港幣，之後一路狂瀉，截至中午發稿，小米股價已經下跌7.8％，報47.98元港幣。

綜合第一財經等陸媒報導，四川成都天府大道主幹道13日凌晨發生一起新能源汽車事故，網路流傳的行車記錄器畫面及現場資訊顯示，事發時車流較少，事發車輛以較快速度超越前方一輛時速為104公里的車輛後不久，即發生事故並燃起明火。另有媒體稱，這輛電動車疑似是因為超速失控撞擊綠化帶，並翻滾至對向車道。

這輛電動車起火後，現場有多人參與救援。監視器畫面顯示，多名路過的司機和乘客嘗試用手肘撞擊、腳踹等方式破窗與開門，但都未能成功。隨後使用滅火器噴射仍無法控制火勢蔓延，消防人員到達後使用水槍和泡沫滅火劑才撲滅明火，隨後用工具切割車身救援，現場方才逐步得到控制，但駕駛已不幸遇難。

▲小米SU7起火，眾人合力卻打不開車門。（圖／翻攝微博，下同）

從後續現場圖片可見，事發車輛車身主體已嚴重焚毀，初步判斷疑似為售價52.99萬元人民幣、主打高性能的小米SU7 Ultra量產車型。截至發稿，成都市公安交管部門及小米汽車方面均未就此發布官方回應。

許多大陸新能源汽車普遍採用電子門鎖與隱藏式門把手設計，碰撞後若高壓系統觸發自動斷電保護，可能導致電子解鎖功能失效，若駕駛未及時啟用機械備份裝置，或車身變形造成卡住，會出現車門無法開啟的困境。

報導指出，在近年的大陸交通事故中，隱藏式門把手帶來的安全隱憂層出不窮，比如去年山西運城一問界M7車輛高速追撞之後，隱藏式門把手無法打開；今年小米SU7高速碰撞事故中，隱藏式門把手未被打開也成為外界的關注點之一。

▼消防員到場才撲滅火勢。