陸保時捷「黑絲女銷冠」不雅片瘋傳！嫌被逮認了：用AI換臉

▲山東青島女業務遭造謠「陪睡換業績」，網路上還出現私密片，造謠者認了是AI換臉。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸山東青島保時捷業務員牟倩文（Molly）因亮眼外型與驚人業績爆紅，卻屢遭網路謠言與惡意攻擊。近日，她再度捲入AI合成不雅影片風波，影片內容被指「百分之百偽造」。警方已查出造謠者，並依法拘留五日。牟倩文公開警方處罰書與悔過信，呼籲大眾「不信謠、不傳謠」，強調網路並非法外之地。

綜合陸媒報導，牟倩文在青島保時捷中心任職，以專業能力與親切形象深受客戶喜愛，連續兩年銷售超過170輛保時捷，成為業界知名人物。然而，她的高知名度也引來謠言困擾，網上多次流傳「靠外貌換業績」的不實傳聞，近期更遭有心人士以AI技術製作虛假不雅影片，並透過通訊群組散播。

牟倩文10日發文指出，相關影片在網上瘋傳，甚至累積高達900萬次瀏覽，嚴重影響日常生活。她立即報警處理，並公布報案照片，強調影片完全為偽造。青島警方調查後，證實一名男子在微信群組內轉發牟倩文相關不雅影片，經鑑定為AI合成內容。警方依《治安管理處罰法》第42條第2項規定，對該男子處以行政拘留五日。

牟倩文12日在微博公開警方行政處罰決定書及男子親筆悔過書。該男子承認「未經思考盲目轉發不實訊息」，對造成牟倩文困擾深表歉意，也知道自己所發布的是AI造假影片。她表示，報警的目的只是維護自身清白，希望此事提醒社會「清者自清，網路不是法外之地」。

事實上，牟倩文過去多次面對謠言都選擇正面回應，強調成績來自專業與努力，並指出女性客戶比例高達六成以上。她曾懸賞徵求線索追查造謠來源，展現維護名譽的決心。警方則提醒，AI合成影片涉及侵犯肖像權與名譽權，轉發或散播均可能觸法。

