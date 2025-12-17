　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／88歲爺爺「等盼盼」全網淚崩　接機3次回頭才相認喊：太想妳

記者任以芳／綜合報導

大陸西安咸陽國際機場一段彎暖畫面登上熱搜，感動無數網友。一名88歲高齡的爺爺前往機場迎接孫女，卻因年事已高一時未能認出對方，口中直念「我在等我的孫女。」最後，爺孫倆相認相擁的瞬間，讓不少人看了瞬間淚崩。

綜合大陸報導，一名咸陽網友盼盼（小名）發布影片，記錄下爺爺接機的過程。畫面一開始，老人手裡提著一杯奶茶，站在出口處，目不轉睛地望著人群湧出的方向，神情專注又略顯焦急。

▲▼ 88歲爺爺在機場接孫女幾度認不出，認出後相擁大哭 。（圖／翻攝 百度）

▲ 88歲爺爺在機場接孫女幾度認不出 。（圖／翻攝 百度）

此時，孫女早已站後方，俏皮用手指戳爺爺的背，問「你在看誰呢？」老人家回頭，沒認出許久不見的小孫女盼盼，以為是大孫女張鈺（盼盼姐姐）也來了，還笑說，「在等盼盼（孫女）呢，哎呀，妳也來啦。」

看到爺爺反應，盼盼瞬間破防，開始掉眼淚，再次輕聲提醒爺爺，但老人家仍未察覺，口中反覆念「我等盼盼。」 看到爺爺始終沒有認出自己，孫女盼盼忍不住哽咽落淚。

直到家人多次提醒後，老人第三次回頭，還是覺得眼前是大孫女，仔細端詳許久，終於反應過來，眼前的女孩正是自己等待已久的寶貝孫女。

▲▼ 88歲爺爺在機場接孫女幾度認不出，認出後相擁大哭 。（圖／翻攝 百度）

▲ 88歲爺爺與孫女相認後，擁抱大哭 。（圖／翻攝 百度）

爺爺緊抱孫女，一邊哭著說，「是孫女啊，太想妳了....長大了。」爺孫倆緊緊相擁，情緒潰堤。老人家沒認出孫女，而是記憶裡那個「小小」孫女真的長大了。

發布者透露，爺爺今年9月曾兩度住院，身體一度出現危急狀況，差點無法再見到孫女。康復後，老人仍堅持親自前往機場接機，只為見孫女一面。影片中看似短暫的「認不出」，背後卻藏著歲月流逝與長輩深沉的牽掛。

影片曝光後迅速在網路上引發討論，不少網友含淚留言，「不是爺爺不認識你，是在他的記憶裡，你還是那個小小的孩子。」也有人感嘆：「爺爺老了，你長大了，但愛從來沒有變。」一次平凡的接機，因真摯的親情與時光的重量，觸動了無數人的內心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將開除黨籍
終結賠售慘況！屋主獲利4千萬
王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦
快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
鹽酥鴨老闆黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人
台灣「國產品牌」再加1！多款新車曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一交車就撞業務！　小米內部人士：當時是「人駕」狀態

影／88歲爺爺「等盼盼」全網淚崩　接機3次回頭才相認喊：太想妳

中共中央財辦：今年經濟增長5%左右　明年首要任務是擴大內需

中國銻錠走私案涉逾160噸　27犯人最重被判囚12年

5個月狂撈700萬！跨境走私孕婦血樣牟暴利　陸海關斬斷23省黑鏈

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」　目擊者嚇：褲子都被鮮血浸透

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播　被舉報「低俗擦邊」踩紅線

退出大陸市場！香港藥妝連鎖龍頭實體、網路全收攤

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

一交車就撞業務！　小米內部人士：當時是「人駕」狀態

影／88歲爺爺「等盼盼」全網淚崩　接機3次回頭才相認喊：太想妳

中共中央財辦：今年經濟增長5%左右　明年首要任務是擴大內需

中國銻錠走私案涉逾160噸　27犯人最重被判囚12年

5個月狂撈700萬！跨境走私孕婦血樣牟暴利　陸海關斬斷23省黑鏈

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」　目擊者嚇：褲子都被鮮血浸透

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播　被舉報「低俗擦邊」踩紅線

退出大陸市場！香港藥妝連鎖龍頭實體、網路全收攤

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

日本陸自直升機疑又遭「雷達照射」　夜間訓練遭不明光線照10分鐘

澳洲槍手重傷甦醒「被控59罪」　含恐怖主義罪名

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

國民法官案將擴大　法務部找醫師、檢察官坐下來談鑑定

年度10大疫苗新聞「大S逝世掀搶打潮」居首　兒童議題占3席

學生妹文具店找「吧唧保護袋」　店員當機了！答案曝全吵翻

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

結婚前提交往！癡情婦38萬現金幫愛人領包裹　險換來4包飲料

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

李進良虧小禎新歡　「比大谷翔平有味道」

大陸熱門新聞

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

陸16歲烤雞少年月入萬元！背後故事惹網鼻酸

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」倒地

苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

姚明女兒現身！15歲身高190公分

台宏有望恢復邦交？陸：台灣濫施金元外交

明孝陵「帥版」朱元璋畫像展板被刮傷

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

觀光小兩會溝通前提？　國台辦今未提「九二共識」

更多熱門

相關新聞

日女控「來台秒被騙1500」　移民署：沒發現

日女控「來台秒被騙1500」　移民署：沒發現

近日有日本媒體報導，一名20多歲日本女子來台灣旅遊，在機場入境審查時掃了QR Code，竟被釣魚網站騙走50美元（約新台幣1,570元）。對此移民署立刻再次清查所有機場、港口，確認所有QR Code的正確性，強調並沒有媒體所謂詐騙或付費網站QR Code的情況。

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

年末出國必看！行動電源、液體「安檢新制總整理」

年末出國必看！行動電源、液體「安檢新制總整理」

觸動陸網友！ 孫考44分爺爺向老師致歉

觸動陸網友！ 孫考44分爺爺向老師致歉

關鍵字：

爺爺孫女機場感人親情

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

「最會推責任」星座Top3！

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面