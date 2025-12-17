影／88歲爺爺「等盼盼」全網淚崩　接機3次回頭才相認喊：太想妳

記者任以芳／綜合報導

大陸西安咸陽國際機場一段彎暖畫面登上熱搜，感動無數網友。一名88歲高齡的爺爺前往機場迎接孫女，卻因年事已高一時未能認出對方，口中直念「我在等我的孫女。」最後，爺孫倆相認相擁的瞬間，讓不少人看了瞬間淚崩。

綜合大陸報導，一名咸陽網友盼盼（小名）發布影片，記錄下爺爺接機的過程。畫面一開始，老人手裡提著一杯奶茶，站在出口處，目不轉睛地望著人群湧出的方向，神情專注又略顯焦急。

▲ 88歲爺爺在機場接孫女幾度認不出 。（圖／翻攝 百度）

此時，孫女早已站後方，俏皮用手指戳爺爺的背，問「你在看誰呢？」老人家回頭，沒認出許久不見的小孫女盼盼，以為是大孫女張鈺（盼盼姐姐）也來了，還笑說，「在等盼盼（孫女）呢，哎呀，妳也來啦。」

看到爺爺反應，盼盼瞬間破防，開始掉眼淚，再次輕聲提醒爺爺，但老人家仍未察覺，口中反覆念「我等盼盼。」 看到爺爺始終沒有認出自己，孫女盼盼忍不住哽咽落淚。

直到家人多次提醒後，老人第三次回頭，還是覺得眼前是大孫女，仔細端詳許久，終於反應過來，眼前的女孩正是自己等待已久的寶貝孫女。

▲ 88歲爺爺與孫女相認後，擁抱大哭 。（圖／翻攝 百度）

爺爺緊抱孫女，一邊哭著說，「是孫女啊，太想妳了....長大了。」爺孫倆緊緊相擁，情緒潰堤。老人家沒認出孫女，而是記憶裡那個「小小」孫女真的長大了。

發布者透露，爺爺今年9月曾兩度住院，身體一度出現危急狀況，差點無法再見到孫女。康復後，老人仍堅持親自前往機場接機，只為見孫女一面。影片中看似短暫的「認不出」，背後卻藏著歲月流逝與長輩深沉的牽掛。

影片曝光後迅速在網路上引發討論，不少網友含淚留言，「不是爺爺不認識你，是在他的記憶裡，你還是那個小小的孩子。」也有人感嘆：「爺爺老了，你長大了，但愛從來沒有變。」一次平凡的接機，因真摯的親情與時光的重量，觸動了無數人的內心。