菲防長否認漁民持刀威脅陸海警　陸國防部：堅決應對侵權挑釁行徑

▲大陸國防部發言人蔣斌主持例行記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對菲律賓國防部長日前在社交媒體指控，中國海上管控力量於仙賓礁附近海域對菲漁民採取「危險且不人道」行為，並否認菲方人員持刀威脅中國海警。中國國防部今（17）日作出嚴正回應，強調相關指控罔顧事實、顛倒黑白。對於任何侵權挑釁行徑，中方都將繼續採取有力、有效措施，予以堅決應對。

中國國防部發言人蔣斌表示，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭議的主權，這具有充分的歷史和法理依據。菲方有組織有預謀糾集大量船隻非法侵闖仙賓礁潟湖，菲方人員甚至持刀威脅現場執法的中國海警，氣燄囂張、性質惡劣。

蔣斌指出，中方採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法、專業克制。「面對事實真相，菲方某些人睜眼說瞎話，狡辯抵賴自身侵權挑釁行徑，還對中方反咬一口，完全是顛倒黑白、賊喊捉賊。」

蔣斌強調，一段時間以來，菲方頻繁在海上製造事端，反覆上演「自編自導」的鬧劇，處心積慮抹黑、指責中方，攪動南海局勢、破壞地區穩定。

中方正告菲方，「碰瓷賣慘、煽宣炒作」改變不了菲方非法侵權的本質，也無法誤導國際社會認知，更動搖不了中方依法維權的堅定決心。對於任何侵權挑釁行徑，中方都將繼續採取有力、有效措施，予以堅決應對。

▲ 菲防長否認漁民持刀威脅中國海警，中國國防部回應 。（圖／翻攝 南海之聲）

該起事件由中國外交部披露，發言人郭嘉昆15日首先強調，仙賓礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭議的主權。

郭嘉昆指控，菲律賓12日有組織有預謀地糾集大量船隻在仙賓礁附近海域挑釁滋事，並衝闖仙賓礁潟湖。期間，菲方所謂「漁船」不顧中方一再勸阻和警告，頑固在仙賓礁潟湖滯留，還多次採取惡意轉向等危險舉動。「菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警，菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重違反國際法和南海各方行為宣言，嚴重破壞海上和平穩定。」



