大陸 大陸焦點 特派現場

菲防長否認漁民持刀威脅陸海警　陸國防部：堅決應對侵權挑釁行徑

▲▼大陸國防部發言人蔣斌主持例行記者會。20251127。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人蔣斌主持例行記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對菲律賓國防部長日前在社交媒體指控，中國海上管控力量於仙賓礁附近海域對菲漁民採取「危險且不人道」行為，並否認菲方人員持刀威脅中國海警。中國國防部今（17）日作出嚴正回應，強調相關指控罔顧事實、顛倒黑白。對於任何侵權挑釁行徑，中方都將繼續採取有力、有效措施，予以堅決應對。

中國國防部發言人蔣斌表示，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭議的主權，這具有充分的歷史和法理依據。菲方有組織有預謀糾集大量船隻非法侵闖仙賓礁潟湖，菲方人員甚至持刀威脅現場執法的中國海警，氣燄囂張、性質惡劣。

蔣斌指出，中方採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法、專業克制。「面對事實真相，菲方某些人睜眼說瞎話，狡辯抵賴自身侵權挑釁行徑，還對中方反咬一口，完全是顛倒黑白、賊喊捉賊。」

蔣斌強調，一段時間以來，菲方頻繁在海上製造事端，反覆上演「自編自導」的鬧劇，處心積慮抹黑、指責中方，攪動南海局勢、破壞地區穩定。

中方正告菲方，「碰瓷賣慘、煽宣炒作」改變不了菲方非法侵權的本質，也無法誤導國際社會認知，更動搖不了中方依法維權的堅定決心。對於任何侵權挑釁行徑，中方都將繼續採取有力、有效措施，予以堅決應對。

▲▼ 菲防長否認漁民持刀威脅中國海警，中國國防部回應 。（圖／翻攝 南海之聲）

▲ 菲防長否認漁民持刀威脅中國海警，中國國防部回應 。（圖／翻攝 南海之聲）

該起事件由中國外交部披露，發言人郭嘉昆15日首先強調，仙賓礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭議的主權。

郭嘉昆指控，菲律賓12日有組織有預謀地糾集大量船隻在仙賓礁附近海域挑釁滋事，並衝闖仙賓礁潟湖。期間，菲方所謂「漁船」不顧中方一再勸阻和警告，頑固在仙賓礁潟湖滯留，還多次採取惡意轉向等危險舉動。「菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警，菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重違反國際法和南海各方行為宣言，嚴重破壞海上和平穩定。」


 

菲防長否認漁民持刀威脅陸海警　陸國防部：堅決應對侵權挑釁行徑

相關新聞

中菲南海衝突！菲漁民持長刀拒陸海警 陸控「武裝漁民」碰瓷

中菲南海衝突！菲漁民持長刀拒陸海警 陸控「武裝漁民」碰瓷

中菲南海衝突再起，菲律賓多艘船隻12日在南沙仙賓礁附近海域與大陸海警船對峙，部分菲漁船欲進入潟湖捕魚時，大陸海警也逼近阻止，進行管控與取證，此時，有菲漁民持長刀向大陸海警揮舞，被蒐證畫面拍下，引起外界關注。對此，大陸外交部表示，涉事人員行動具高度組織性，並與菲海警船隻密切配合，是所謂「武裝漁民」，刻意升高對峙、製造碰瓷衝突。

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

