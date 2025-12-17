　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

▲▼策進會經合會召開年度委員會議。（圖／翻攝策進會）

▲策進會經合會召開年度委員會議。（圖／翻攝策進會）

記者蔡紹堅／台北報導

財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）17日召開經濟合作委員會（經合會）年度委員會議，回顧過去一年台港經貿情勢及經合會工作的推展，並擘劃未來努力方向，盼藉由多元管道，續行推動台港經貿健康有序交流。

策進會副董事長兼經合會召集人許舒博致詞表示，台港經貿關係密切，人流往來十分頻繁。今年我方辦理「台港農特產品產業交流團」等活動，帶領農特產品業者實地考察香港，瞭解香港市場產銷規劃、消費型態外，更提供實際產業媒合平台，協助業者拓展市場，增進香港商界對我之瞭解。

根據交通部觀光署統計，今年前三季香港旅客為我境外旅客第二大來源地，僅次於日本，總人次超過87.5萬人次。有鑒於此，多位委員均表示，政府應整合多方資源，創造更友善的旅遊環境，例如：提供一站式觀光資訊服務，以及在餐飲、住宿、交通方面增加粵語標示等。

委員也建議台灣觀光的推展，應延伸至南部及花東等更多地區，並結合當地特色產業，以達到促進台港人員經貿往來的加乘效果。會中對台港經貿、旅遊發展的相關建議，將適時提供主管機關參考。

展望明年，策進會經合會將在過去長期累積的基礎上，續行推動台港經貿健康有序的交流。

本次會議出席者包括副召集人張學舜，及經合會委員李麗珍、吳盈良、張永成、林富男、張秋海、莊堯安、蕭博仁、朱天翎等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公
日系商場確定重返台灣！　進駐北車地下街規模160坪
玩過10幾國才懂「還是這1國好」！大票台人狂點頭：I人的天堂
根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝
無照酒駕撞死路人！　新北19歲男判3年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸企業家峰會閉幕　毛治國：致力追求兩岸和平共榮目標

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯…遊客嗨喊：爾濱，還得是你

菲防長否認漁民持刀威脅陸海警　陸國防部：堅決應對侵權挑釁行徑

陸製武器現身泰柬衝突？　外交部：無關中方、不針對任何第三方

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

熱搜第一！美妝網紅替家還債百萬爆紅　真身竟是「腦麻女孩」

婚禮當天墜樓　陸28歲女：遭父母「催婚7年」抗爭無效

陸男嫌未婚妻「麻辣燙吃太多」要求退婚　她酸：丁字褲的錢也要還

關起門罵日本！陸官方約見東南亞國家大使　重申一中原則國際共識

「生孩子」不用錢！陸明年起新政策上路「提高」生育率

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

兩岸企業家峰會閉幕　毛治國：致力追求兩岸和平共榮目標

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯…遊客嗨喊：爾濱，還得是你

菲防長否認漁民持刀威脅陸海警　陸國防部：堅決應對侵權挑釁行徑

陸製武器現身泰柬衝突？　外交部：無關中方、不針對任何第三方

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

熱搜第一！美妝網紅替家還債百萬爆紅　真身竟是「腦麻女孩」

婚禮當天墜樓　陸28歲女：遭父母「催婚7年」抗爭無效

陸男嫌未婚妻「麻辣燙吃太多」要求退婚　她酸：丁字褲的錢也要還

關起門罵日本！陸官方約見東南亞國家大使　重申一中原則國際共識

「生孩子」不用錢！陸明年起新政策上路「提高」生育率

高雄買氣外溢「潮州成首選」　3房含平車800萬就有

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

近7年壽險避險成本達1.6兆元　金管會提2解方

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露　一句話回擊整形傳聞

開小夜燈睡覺壞處多多！醫師揭4萬人研究：肥胖風險大增

有代溝？持修首度合作范曉萱「竟完全不認識她」：上網查才發現

煙火連秀三天規模歷年最大！2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

三大電信響應數位憑證皮夾　1分鐘App設定「超商取貨免拿身分證」

台南家鄉故事繪本計畫十年有成　12校成果展演感動登場

【千萬別回頭】阿金們大合照牠獨自生悶氣　臉都皺在一起了XD

大陸熱門新聞

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

婚禮當天墜樓　陸28歲女：催婚7年抗爭無效

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」倒地

陸16歲烤雞少年月入萬元！背後故事惹網鼻酸

一交車就撞業務　小米：當時是「人駕」

關起門罵日本！陸外交部約見東南亞國家大使

苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

「生孩子」不用錢！陸新政策明年上路

賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

88歲爺爺說「我在等盼盼」全網淚崩

陸男嫌未婚妻「麻辣燙吃太多」要求退婚

更多熱門

相關新聞

好友港節市集第3屆　策進會：港人讓台灣文化更多元

好友港節市集第3屆　策進會：港人讓台灣文化更多元

台港經濟文化合作策進會（以下簡稱：策進會）主辦的第三屆「好友港節市集」8日上午在華山文創園區開幕。策進會董事長賴秀如在致詞時表示，感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，也感謝港人讓台灣的文化更多元。

「好友港節市集」8、9日華山登場

「好友港節市集」8、9日華山登場

藍主席戰獲商總理事長許舒博支持　鄭麗文：努力幫大家把餅做大

藍主席戰獲商總理事長許舒博支持　鄭麗文：努力幫大家把餅做大

策進會文合會召集人丁曉菁：鼓勵香港文化工作者來台發展

策進會文合會召集人丁曉菁：鼓勵香港文化工作者來台發展

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓新商機

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓新商機

關鍵字：

策進會經合會許舒博

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

「最會推責任」星座Top3！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面