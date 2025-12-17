策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

▲策進會經合會召開年度委員會議。（圖／翻攝策進會）

記者蔡紹堅／台北報導

財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）17日召開經濟合作委員會（經合會）年度委員會議，回顧過去一年台港經貿情勢及經合會工作的推展，並擘劃未來努力方向，盼藉由多元管道，續行推動台港經貿健康有序交流。

策進會副董事長兼經合會召集人許舒博致詞表示，台港經貿關係密切，人流往來十分頻繁。今年我方辦理「台港農特產品產業交流團」等活動，帶領農特產品業者實地考察香港，瞭解香港市場產銷規劃、消費型態外，更提供實際產業媒合平台，協助業者拓展市場，增進香港商界對我之瞭解。

根據交通部觀光署統計，今年前三季香港旅客為我境外旅客第二大來源地，僅次於日本，總人次超過87.5萬人次。有鑒於此，多位委員均表示，政府應整合多方資源，創造更友善的旅遊環境，例如：提供一站式觀光資訊服務，以及在餐飲、住宿、交通方面增加粵語標示等。

委員也建議台灣觀光的推展，應延伸至南部及花東等更多地區，並結合當地特色產業，以達到促進台港人員經貿往來的加乘效果。會中對台港經貿、旅遊發展的相關建議，將適時提供主管機關參考。

展望明年，策進會經合會將在過去長期累積的基礎上，續行推動台港經貿健康有序的交流。

本次會議出席者包括副召集人張學舜，及經合會委員李麗珍、吳盈良、張永成、林富男、張秋海、莊堯安、蕭博仁、朱天翎等。