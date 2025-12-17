發展AI產業成各國顯學　卓桐華：台灣不能只做代工

▲英業達董事兼技師長卓桐華。（圖／記者陳冠宇攝）

本屆兩岸企業家峰會年會在江蘇南京舉行，人工智慧（AI）產業成爲重要焦點。英業達前董事長、現任董事兼技師長卓桐華受訪表示，AI是革命性的改變，將帶來許多轉型機會，台灣需要創新、不能只做代工。

兩岸企業家峰會年會資訊產業合作推進小組，16日下午舉辦「兩岸人工智能與工業互聯網融合發展研討會」，卓桐華於場邊受訪時，提出上述觀點。

談及兩岸各自於AI時代的優勢，卓桐華認為，大陸具有較多應用場景，因此在軟體方面發展很好，而台灣需要轉型找其他機會，不能只做（硬體）代工。至於台灣的轉型機會何在？他認為「很多」，因為AI就如同當年微處理器一樣，是革命性的工具，將帶來許多轉型機會，涵蓋從工業端到消費端的各類應用。

儘管AI伺服器是台灣的強項，不過卓桐華直言利潤單薄，「NVIDIA（輝達）吃肉，我們吃殘羹，還不是喝湯」，「他（輝達）賺100塊，我們可能賺不到1毛」，這就是因為台灣缺乏創新，年輕一輩需要有所突破。

對於台灣AI產業的發展，卓桐華認為政策扶持效益有限，業界要自立自強。他舉例，當年台灣在PC行業的發達，就是因為政府不管，業界才有機會，他更強調，政府的功能是創造平台與基礎，不是向業界進行指導。

此外，出席同場活動的台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）副理事長胡惠森認為，在科技產業方面，台廠的優勢在於國際化與軟體方面，陸廠則有「短平快」（週期短、投入少、見效快）的優勢，且後者在硬體的量產、製造都非常強，如果兩岸可以互補、共同打造國際市場，將是非常好的機會。

胡惠森以電動車與機器人為例指出，陸方發展新能源汽車非常強，而台廠可供應其中許多零組件，這就有互補性；大陸發展機器人也很強，台廠則有晶片模組的優勢，可應用於強化節能、讓機器人續航更持久，這也可以合作邁向更大市場。

中美持續競爭AI治理權，台灣研發管理經理人協會秘書長羅懷家受訪時直言，美國大公司很強，但是普及化不夠，大陸反而普及化速度很快；同時，DeepSeek等開源模型對部分「南南國家」具有吸引力，因為開源模型可以讓各個國家進來參與。

談及開源模型對全球市場的長期影響，羅懷家指出，本來美國在AI領域的發展較為強大，但是卻遇到了大陸DeepSeek；此外，在能源成本方面，大陸的電費是美國的6成價格，這都自然而然地吸引大家去使用。

對於大陸晶片產業發展前景，羅懷家認為，未來材料的改變，包括二維材料的變化，都讓大陸可能有彎道超車的可能性，所以台灣不要輕忽。他並評估，在約三年的時間當中，大陸在晶片產業可能有進一步的突破。