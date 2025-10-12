亞太童軍盛會台南設攤高雄會議　展現城市魅力與國際交流能量

▲台南市教育局與童軍會於亞太童軍領袖會議設攤，展現童軍教育成果與文化創意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第28屆亞太童軍領袖會議12日至17日在高雄展覽館登場，來自亞太及全球逾50國、700多位童軍領袖齊聚一堂，共商童軍教育願景，台南市教育局與台南市童軍會設置特色展攤，結合童軍教育成果與在地文化創意，行銷府城的教育實力、文化底蘊與觀光亮點，讓各國夥伴「愛上台南」。

市長黃偉哲表示，這次會議睽違36年重返台灣，別具意義。台南除錄製祝賀影片表達支持，也盼藉設攤展示城市品牌與童軍精神，讓世界看見台南的文化魅力與教育實力。他強調，台南不僅是文化古都，更是童軍教育深耕的城市，期待透過國際交流持續提升城市能見度。

教育局長鄭新輝指出，台南長期推動童軍教育，並挹注資源扶植發展。本次由教育局與台南市童軍會聯合參與會議，特別感謝億載國小鄭宇盛校長統籌規劃攤位，童軍團成員親自向國際領袖介紹台南，展現青春自信與城市特色。

教育局副局長楊智雄以台南市童軍會理事長身分出席開幕式，偕林志政副理事長與周生民總幹事與各國童軍深度交流。他表示，台南將以童軍為國際橋梁，結合文化與教育創新，打造城市外交與教育發展的雙贏格局。

此次會議展覽規劃「縣市童軍介紹」「文創小舖」「各國童軍交流」三大主題，台南攤位以「文化×童軍」為主軸，融入歷史導覽、文創體驗與永續行動展示，並設計闖關集點互動機制，吸引眾多與會者駐足參觀，讓世界從童軍精神看見台南的多元魅力。