地方 地方焦點

跨越三縣市徒步長征！大庄媽遶境北港7天6夜　回鑾萬人空巷相迎

▲跨越三縣市徒步長征！大庄媽遶境北港7天6夜　回鑾萬人空巷相迎。（圖／浩天宮提供）

▲大庄媽遶境北港7天6夜結束，昨晚回鑾，萬人空巷相迎。（圖／浩天宮提供）

記者游瓊華／台中報導

台中浩天宮「大庄媽」10月5日清晨起駕，展開七天六夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，沿途跨越台中、彰化及雲林三縣市，昨(11)晚返抵浩天宮，進香隊伍及陣頭浩浩蕩蕩恭迎媽祖回鑾，場面盛大壯觀。

台中市民政局長吳世瑋表示，大庄媽祖徒步北港進香是中部地區最受矚目的宗教盛事之一，三千多名信眾隨行，展開七天六夜長征之旅，可說是浩天宮年度最有意義的宗教任務，不僅凝聚各地信徒的情誼，也延續百年來的信仰脈絡，更讓年輕一代可以親身體驗傳統文化的深厚底蘊與人文溫度，展現地方信仰延續不息的生命力。

▲跨越三縣市徒步長征！大庄媽遶境北港7天6夜　回鑾萬人空巷相迎。（圖／浩天宮提供）

▲大庄媽祖徒步北港進香是中部地區最受矚目的宗教盛事之一。（圖／浩天宮提供）

梧棲浩天宮創建迄今已有302年，主祀天上聖母，又有「大庄媽」、「潛水媽」之稱，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚、清水等區五十三庄民眾信仰中心，香火鼎盛。民政局說明，浩天宮昨晚在梧棲文昌路浩天宮牌樓前舉行盛大接駕儀式，中堡五十三庄各宮廟神轎、各式陣頭及上萬民眾前往接駕。

▲跨越三縣市徒步長征！大庄媽遶境北港7天6夜　回鑾萬人空巷相迎。（圖／浩天宮提供）

媽祖鑾轎抵達，眾人齊喊「進哦，發哦」，恭迎媽祖鑾轎上紅壇安座，眾人團拜祈福，隨後舉行回鑾重頭戲梧棲當地民俗活動「跑大轎比賽」，各宮廟轎班人員向媽祖神轎行禮後，接著抬著神轎來回衝刺，展現活力與耐力，最後恭迎媽祖入廟安座，媽祖神像迎回，代表今年遶境結束，祈盼藉由媽祖繞境出巡，驅除邪煞、保佑台灣、台中平安，為今年的進香活動畫下圓滿句點。

