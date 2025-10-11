獨／男攀東卯山東南稜失聯47天成乾屍　跑山獸：跌落時應已罹難

▲▼黃姓山友登東卯山東峰失聯47天，今(11)日跑山獸在步道下方發現疑似失蹤者的鞋帽，在深80米深谷發現已身亡。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

苗栗黃姓山友熱愛登山活動，常常會到台中谷關地區攀登谷關七雄等熱門路線，他8月下旬獨自開車前往攀登東卯山東南稜，之後就一直沒有音訊，家人也緊急通報失蹤，和平警分局谷關派出所9月24日接獲林保署巡山員報案，表示於德芙蘭步道、東卯山登山口巡山時，見一台銀色國瑞自小客已多日停放於該處，經警方調閱相關資料，發現該車車主就是失蹤的黃姓男子。

台中市消防局獲報即派遣谷關及和平分隊，總共出動各式消防車12輛、消防人員15名、民間搜救隊員共計百人次也出動空拍機前往搜索。今日上午知名跑山獸羅德培在德芙蘭步道往東卯山東峰步道下方，尋獲疑似失蹤者鞋子及帽子，再下切60米處就發現失蹤者，但已成乾屍。

搜救人員架設拖拉系統將大體搬運至步道，於12時50分將失蹤者遺體搬運至台八線29.5K旁空地，後續交由警方處理。





跑山獸羅培德表示，「黃先生失蹤40多天，黃先生臉書朋友大約兩週前聯繫我，但沒有太多的資訊，隨後拿到手機握資料，我也仔細研究他的臉書，發現他很喜歡爬山，所以不太可能是迷路，應該是意外。跟消防署教官林瑞安一起研究，依據他最後手機收訊基地台涵蓋範圍，我們都認為他可能在訊號邊緣的地方。」

羅培德說：「這推斷是對的，但這區範圍很大又很陡峭，我幾乎要走出步道了，我先看到他的鞋子，在很深的地方大約離步道30公尺深的地方，然後再找到帽子，找到他大約跌落60公尺深，他應該當下跌落就離開了，現在我們把身體帶回，謝謝大家的合作跟協助。」