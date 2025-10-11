許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！車牌號碼「HD3333」有玄機

▲許家印的兩輛勞斯萊斯「幻影」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

據香港高等法院近日的判決，許家印及其家族名下價值550億人民幣（約2300億新台幣）的全球資產已被中國恆大集團清盤人正式接管，其中包含了兩輛勞斯萊斯「幻影」(Rolls-Royce Phantom) 。

《每日經濟新聞》報導，起訴書中顯示，中國恆大的清盤人要求凍結的許家印家族資產涉及 33 家境外公司，7 個以許家印本人或境外名義公司開設的銀行帳戶。

在本次判決中，香港高等法院允許中國恆大的清盤人接管上述境外公司，7 個相關銀行帳戶均已被凍結。

▼許家印曾是中國首富，過去非常高調。（圖／翻攝微博）



在被凍結的銀行帳戶中，中國銀行香港、匯豐銀行、星展銀行的帳戶是許家印直接實名持有。另外有 4 個工商銀行的帳戶，分別通過 4 家境外公司持有，其中兩家公司背後實控人為許家印，另外兩家實控人為丁玉梅。

中國恆大的清盤人接管的許家印資產包括位於香港、英國、美國的多處物業，還有私人飛機、豪車、遊艇等，如兩輛勞斯萊斯「幻影」，車牌分別為中國大陸車牌粵 A98888、香港車牌 HD3333。

值得注意的是，許家印的車牌號是經過特別挑選的，HD是取恆大的諧音，而3333則是中國恆大的股票代碼；諷刺的是，中國恆大的股票已經在今年8月從港交所下市，HD3333的車牌號也正好成為了恆大從高峰墜入深淵的見證。

33家境外公司也分布在香港、英屬維京群島、開曼群島等，這些公司部分是許家印直接持有，部分為許家印前妻丁玉梅持有，還有一家公司英屬維京群島公司為許家印的兒子持有。

勞斯萊斯「幻影」(Rolls-Royce Phantom) 是一款由勞斯萊斯生產的超豪華大型房車，擁有獨特的方正外型、極致的工藝和奢華的內裝，自1925年問世以來，一直是極致奢華的象徵，深受許多富人熱愛。