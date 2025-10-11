繼輝瑞後「AZ也讓步」！　川普：美國人將拿到難以想像的折扣

▲ 美國總統川普。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）近日在白宮橢圓形辦公室宣布，與英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）達成新協議，將以較低成本直接把處方藥提供給美國消費者。這是繼輝瑞（Pfizer）之後，第二家大型製藥公司在川普的關稅威脅下選擇讓步。

根據《半島電視台》報導，川普在公開會晤阿斯特捷利康執行長索里奧（Pascal Soriot）時，稱此為「另一項歷史性成就」，並宣稱美國人將看到「難以想像的折扣」。

川普甚至舉例表示，氣喘吸入藥可望享有654％的降幅，某些藥品價格可能「下跌1000％」。不過，衛生經濟學家批評此說法「毫無邏輯」，因為超過100％的降幅意味患者不僅不用付錢，還能獲得補貼。

根據《衛報》報導指出，阿斯特捷利康同意將部分藥品以「最惠國價格」提供給美國醫療補助計畫（Medicaid），新藥上市後也將比照辦理。

川普聲稱，美國多年來一直支付「全球最高藥價」，而這項協議將讓美國人獲得「全球最低價格」。依協議內容，除Medicaid外，阿斯特捷利康還將加入川普政府推出的「TrumpRx」線上平台，直接以折扣價販售藥物。

同時，輝瑞在9月底公布類似協議，以換取延後或免除原訂10月1日生效的100％關稅。輝瑞執行長布爾拉（Albert Bourla）表示，這讓製藥業在定價與關稅上「獲得所需的穩定性」。索里奧在橢圓形辦公室亦坦言，談判相當艱難，但最終為阿斯特捷利康爭取到3年關稅豁免，並承諾2030年前在美國增資至500億美元；公司也宣布在維吉尼亞州興建一座專注慢性病藥物的原料製造中心。

川普直言，若非施加關稅威脅，這些製藥公司不會坐上談判桌；他稱「關稅」是字典裡「最美麗的詞」，還把徵稅日期稱為「解放日」。自重返白宮以來，川普頻頻依賴關稅或關稅威脅，迫使外國政府與企業接受其政策優先事項。今年7月，他向17家主要製藥商發信警告，若不降價，政府將「動用所有工具」結束「濫用的藥價行為」。

不過，多位學者質疑協議的實質效益。西北大學凱洛格管理學院教授加斯懷特（Craig Garthwaite）認為，阿斯特捷利康在Medicaid體系的降價空間有限，因該體系本就享有最低價。波士頓大學副教授康蒂（Rena Conti）則直言，此安排「對公司有利，但對為藥費苦撐的美國人幫助可能有限，甚至毫無效果」。

此外，「TrumpRx」平台最快要到2026年才會上線，目前尚未提供服務。換言之，所謂「最惠國」藥價如何真正落地，仍有諸多不確定性。

