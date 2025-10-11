假洗錢詐騙再升級！　受害者被騙百萬揭「洗腦3步驟」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾小清（化名）今年8月間突然接到一通自稱是國家通訊傳播委員會官員的電話，說他名下的手機門號有違規情形，接著又轉接給假的律師、警察，通過這3個步驟逐步洗腦，讓他嚇到沒有餘力分辨真假，最終被騙了百萬元。

▲小清接到詐騙電話，對方透過假官員、假律師和假警察逐步洗腦，讓他失去判斷能力。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，小清今年8月間走在桃園街頭時，突然接到一通「顯示無號碼」的電話，對方自稱是國家通訊傳播委員會官員，語氣十分沉穩、自然，並告知他先前通過線上辦理的手機門號有違規情形，可能會被凍結，後續會發文通知，他強調自己沒有該電信公司的門號，對方立刻反問他是否曾遺失證件。

小清表示，由於他前陣子辦過車輛過戶的事情，便如實告知，對方就說可能是身分被冒用，於是幫忙轉接給「律師」，這位自稱是律師的人口氣專業，還能向他解釋法律上所謂的身分冒用等事情，因而讓他逐漸降低戒心。

小清說，過了一陣子又有一名自稱是高雄市警察的人打電話來，聲音很權威，說他涉及洗錢案，甚至報了案號，並警告不可以掛斷電話，否則將視為拒絕配合調查，後續又透過LINE傳送一堆看似公文的圖片，說「這案件可以提前偵辦完畢，只要你先交付『物證費』和『保證金』」，由於當時他已經陷入恐慌之中，竟真的交付百萬現金，直到家人發現異狀，報警之後才驚覺是被詐騙了。

警方提醒，民眾若接到「未顯號來電」或「檢、警、調電話辦案或視訊辦案」，請直接掛斷，政府機關不會以電話告知民眾身分遭冒用需要配合辦案，也不會透過社群媒體傳送公文書，更不會以電話或視訊辦案，民眾如有詐騙疑慮，可以撥打165專線諮詢。