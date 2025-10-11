德國女市長遭刺大逆轉！竟慘遭養女虐殺13刀　還想燒死她

▲德國小鎮新市長史陶澤（Iris Stalzer）遭刺重傷。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

德國北萊茵-西發利亞邦黑爾德克（Herdecke）鎮新任市長史陶澤（Iris Stalzer）近日驚傳遭刺殺，沒想到真相竟然是養女對她長時間虐待並刺殺，全身多處刀傷、頭部重創，一度生命垂危。所幸目前經搶救後，病情已穩定。

根據德媒《圖片報》（Bild）報導，57歲的史陶澤向警方供稱，17歲養女先是在地下室持除臭劑與打火機，企圖點燃她的頭髮與衣服，隨後再以兩把刀狂刺她的腹部與背部達13刀。

▲德國小鎮新市長史陶澤（Iris Stalzer）遭刺重傷。（圖／Instagram／irisstalzer）



報導指出，史陶澤遭受數小時折磨，頭部並有嚴重鈍器外傷。她向警方表示，養女在行兇過程中不斷辱罵，甚至一度試圖縱火。

警方表示，這名養女向調查人員坦承「為了報復」而行兇，但拒絕說明具體原因。據了解，幾週前，史陶澤就曾遭對方持刀威脅。

專案凶殺小組介入調查後，初步確認案件「與家庭關係有關」。警方在史陶澤15歲養子的背包中，查獲其中一把凶刀，並找到沾滿血跡、疑似屬於父親的衣物。

一名鄰居回憶，案發前半小時，聽到屋內傳出激烈爭吵與尖叫聲，「他們幾乎是在互相咆哮」。據稱，這戶人家平時也時常傳出爭吵聲。

此外，法醫在現場發現有大面積血跡被清洗過，懷疑有人試圖湮滅證據。警方指出，是養女先撥打急救電話，養子則聲稱「有多名男子在屋外襲擊母親」，但調查後確認兇案發生在屋內。

由於兩名涉案青少年均為未成年人，檢方依德國法律規定，未簽發逮捕令，並將他們移交青少年福利機構安置。

史陶澤於9月28日市長決選中，以52.2%的得票率險勝對手，即將於11月1日正式上任。

德國總理暨基民黨（CDU）主席腓特烈．梅爾茨（Friedrich Merz）也在社群平台發聲表示：「我們接獲黑爾德克發生的駭人事件，必須盡速查明真相。我們為準市長的生命祈福，盼她早日康復。」